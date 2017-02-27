Ertuğruloğlu, Cergy Üniversitesi öğrencilerine brifing verdi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Cergy-Pontoise Üniversitesi Master öğrencilerine Kıbrıs sorunu ile ilgili brifing verdi.

Dışişleri Bakanlığı Konferans Salonu’nda yer alan brifingde, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Cergy Üniversitesi'nde öğrenim gören 25 master öğrencisine Kıbrıs sorununun tarihçesi ve müzakere süreçleri ile ilgili bilgi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; öğrencilere, Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini de anlatan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.