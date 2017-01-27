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Ertuğruloğlu, Çimen Keskin’i kabul etti

Ertuğruloğlu, Çimen Keskin’i kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Roma Temsilciliği görevine atanan Çimen Keskin’i kabul etti.

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Roma Temsilciliği görevine atanan Çimen Keskin’i kabul etti.

Ertuğruloğlu, Keskin’e yeni görevinde başarılar diledi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 1 Şubat itibariyle görevi KKTC Roma Temsilcisi Oktay Öztürk’ten devralacak Keskin, daha önce de Roma ve Bahreyn Manama’da görev yaptı

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