Ertuğruloğlu, Çimen Keskin’i kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Roma Temsilciliği görevine atanan Çimen Keskin’i kabul etti.

Ertuğruloğlu, Keskin’e yeni görevinde başarılar diledi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 1 Şubat itibariyle görevi KKTC Roma Temsilcisi Oktay Öztürk’ten devralacak Keskin, daha önce de Roma ve Bahreyn Manama’da görev yaptı