Ertuğruloğlu Dauphine Üniversitesi öğrencilerine brifing verdi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dün, Paris Dauphine Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri ile yöneticilerine Kıbrıs sorunu ve müzakere süreciyle ilgili brifing verdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Konferans Salonu’nda yer alan brifingde, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Dauphine Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren “Barış Çalışmaları” yüksek programına mensup çeşitli ülkelerden 26 öğrenci ile program yöneticisine Kıbrıs konusuna ilişkin bilgiler aktardı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Ertuğruloğlu, öğrencilere Kıbrıs sorununun tarihçesi ve sürdürülen Kıbrıs müzakereleri ile ilgili bilgiler verdi, Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini anlattı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, brifingin ardından konuk heyet onuruna öğle yemeği de verdi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü ile Özel Kalem Müdürü Erol Vardar eşlik etti.