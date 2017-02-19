Lefkoşa15 °C
  • UptownPark
  • Gece başlayan diş ağrılarına dikkat
  • Tatlı bağımlılığına dikkat
  • Bu 5 süper besin kiloya düşman
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Ertuğruloğlu Dauphine Üniversitesi öğrencilerine brifing verdi
Ertuğruloğlu Dauphine Üniversitesi öğrencilerine brifing verdi

Ertuğruloğlu Dauphine Üniversitesi öğrencilerine brifing verdi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dün, Paris Dauphine Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri ile yöneticilerine Kıbrıs sorunu ve müzakere süreciyle ilgili brifing verdi.

A+A-

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dün, Paris Dauphine Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri ile yöneticilerine Kıbrıs sorunu ve müzakere süreciyle ilgili brifing verdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Konferans Salonu’nda yer alan brifingde, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Dauphine Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren “Barış Çalışmaları” yüksek programına mensup çeşitli ülkelerden 26 öğrenci ile program yöneticisine Kıbrıs konusuna ilişkin bilgiler aktardı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Ertuğruloğlu, öğrencilere Kıbrıs sorununun tarihçesi ve sürdürülen Kıbrıs müzakereleri ile ilgili bilgiler verdi, Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini anlattı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, brifingin ardından konuk heyet onuruna öğle yemeği de verdi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü ile Özel Kalem Müdürü Erol Vardar eşlik etti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.