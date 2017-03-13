Ertuğruloğlu: "Enosisçiler zil takıp oynuyor"

Cüneyt Oruç

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik krizi değerlendiren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Hitler zihniyeti hortladı. Bu şoven zihniyet Rum tarafındaki Enosisçileri de çok mutlu etti. Şu an hepsi zil takıp oynuyor” dedi.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na uçuş izni vermemesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ise Rotterdam’da aracının önünün kesilerek geri çevrilmesiyle büyüyen skandala Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da sert tepki gösterdi.

Yaşananları “Avrupa’da Hitler zihniyetinin hortlaması” olarak yorumlayan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Asla kabul edilebilecek bir hareket tarzı değildir. Bugüne kadar uygar dünyada böyle bir şey görülmedi. Özellikle kadın bakana yapılan harekete hiçbir şekilde mazeret gösterilemez” dedi.

BATI’NIN SESSİZLİĞİNİN İKİ NEDENİ VAR

Batı ülkelerinin Almanya ile başlayan Hollanda ile devam eden demokrasi dışı uygulamalara sessiz kalmalarını da değerlendiren Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Bu sessizliğin iki nedeni var. Birincisi yapılanlara onay veriyorlar. İkincisi acaba bu iş nereye varacak diye beklemedeler. Eski çağlardan beri gelen Türk karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı son dönemde Tayyip Erdoğan karşıtlığı olarak yeniden tırmandı. Avrupa’da yükselen aşırı güçler en başta Avrupa’nın temel değerlerine zarar veriyor. Şovenizmin kimseye faydası olamaz” diye konuştu.

Türkiye tarafından bu yaşananlara mutlaka bir karşılık verileceğini ifade eden Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Avrupa aklını başına almalıdır. Bu gidişatın kendilerine asla bir faydası yoktur” dedi.

ENOSİSÇİLER ÇOK MUTLU

Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında yükselen gerilimin Kıbrıs’ta müzakere masasına etkisi olup olmayacağına yönelik soruyu da cevaplayan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “AB ülkeleri ile gerilimin bize etkisi olmaz çünkü müzakere süreci zaten bitmiş. Bir başka ifadeyle Sayın Başbakan Binali Yıldırım’ın deyişiyle lastik patlamış. O yüzden zaten olmayan bir müzakere masasına etkisinden söz edemeyiz. Ancak Avrupa’da ortaya çıkan bu şoven zihniyet Rum tarafından Enosisçileri mutlu etti. Hollanda skandalıyla yaşananlar, Güney’deki Enosisçilerin aklını başına toplamasına fırsat vermeyecek. Enosisçilerin hepsi şu an zil takıp oynuyor…” dedi.