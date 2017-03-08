Ertuğruloğlu kadın personelin gününü kutladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan kadın personelin Kadınlar Günü’nü kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, gün dolayısıyla bakanlıkta görev yapan kadın personele çiçek takdim etti.

Ertuğruloğlu, bakanlık önünde personelle günün anısına fotoğraf da çektirdi.