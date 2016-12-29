Ertuğruloğlu, KKTC’ye döndü
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara’daki temaslarını tamamlayark dün akşam KKTC’ye döndü.
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Bakan Ertuğruloğlu, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’le görüşmüştü.
Görüşmelerde Kıbrıs konusundaki sorunundaki son gelişmeler ve ikili ilişkiler değerlendirildi.
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