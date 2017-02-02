Ertuğruloğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti.
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Ertuğruloğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi ile görüştü, sivil savunma özel defterini imzaladı.
Ertuğruloğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Radyo Vatan'da da programa katıldı.
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