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Ertuğruloğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti

Ertuğruloğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti.

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Ertuğruloğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi ile görüştü, sivil savunma özel defterini imzaladı.

Ertuğruloğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Radyo Vatan'da da programa katıldı.

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