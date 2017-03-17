Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

Ertuğruloğlu, Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel ve üyelerle görüştü, sohbet etti, Kıbrıs müzakere süreci ile ilgili bilgi verdi.

Ziyaret sonrasında Ertuğruloğlu’na Sönmezliler Ocağı rozeti takıldı, üye kaydı alındı ve anı fotoğrafı çektirildi.