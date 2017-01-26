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Ertuğruloğlu, Tümgeneral Yıldırım ile bir araya geldi

Ertuğruloğlu, Tümgeneral Yıldırım ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tümgeneral Yıldırım, nezaket ziyareti anısına Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na plaket takdim etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun makamında yer alan görüşmede, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ile bakanlık müsteşarı Mustafa Lakadamyalı da hazır bulundu.

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