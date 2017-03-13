Ertuğruloğlu: "Yapılan demokrasi dışı hareketler asla kabul edilemez"

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Hollanda’da Türk vatandaşlarına ve bakanlara yapılan demokrasi dışı hareketlerin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, “Bugüne kadar uygar dünyada böyle bir şey görülmedi” dedi.

Avrupa ülkelerinin, Almanya’yla başlayan ve Hollanda’yla devam eden demokrasi dışı uygulamalara sessiz kaldığını söyleyen Ertuğruloğlu, “Avrupa’da ortaya çıkan bu şoven zihniyet Enosisçileri de mutlu etti” ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, Hollanda’nın Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na iniş izni vermemesine, Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’da aracının önünün kesilmesine ve konsolosluğa alınmamasına, bununla “büyüyen skandala” tepki gösterdi.

Ertuğruloğlu, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik krizle ilgili açıklama yaptı.

“AVRUPA AKLINI BAŞINA ALMALI”

Avrupa’da yükselen aşırı sağ güçlerin en başta Avrupa’nın temel değerlerine zarar verdiğini ifade eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Avrupa aklını başına almalıdır. Bu gidişatın kendilerine asla faydası yoktur” dedi.

Türk vatandaşlarına karşı ortaya konan polis şiddetini de eleştiren Ertuğruloğlu, yaşananları “Avrupa’da Hitler zihniyeti hortladı” şeklinde değerlendirdi.

“Yaşananlar asla kabul edilebilecek bir hareket tarzı değildir” diyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Bugüne kadar uygar dünyada böyle bir şey görülmedi. Özellikle kadın bakana yapılan harekete hiçbir şekilde mazeret gösterilemez” dedi.

“ŞOVENİZMİN KİMSEYE FAYDASI OLAMAZ”

Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

“Bu sessizliğin iki nedeni var; birincisi yapılanlara onay veriyorlar, ikincisi de ‘acaba bu iş nereye varacak’ diye beklemedeler. Eski çağlardan beri gelen Türk karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı son dönemde Tayyip Erdoğan karşıtlığı olarak yeniden tırmandı. Avrupa’da yükselen aşırı güçler en başta Avrupa’nın temel değerlerine zarar veriyor. Şovenizmin kimseye faydası olamaz.

Türkiye tarafından bu yaşananlara mutlaka bir karşılık verilecektir. Avrupa aklını başına almalıdır. Bu gidişatın kendilerine asla bir faydası yoktur.”

“ENOSİS ZİHNİYETİ ZATEN MÜZAKERE SÜRECİNİ BİTİRMİŞTİR... BU ŞOVEN ZİHNİYET ENOSİSÇİLERİ DE MUTLU ETTİ “

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu açıklamasında Kıbrıs konusuna da değindi.

Dışişleri Bakanı, “Enosis zihniyeti zaten müzakere sürecini bitirmiştir. Yaşananların bitmiş müzakere masasına etkisinden söz edemeyiz. Ancak Avrupa’da ortaya çıkan bu şoven zihniyet Rum tarafından Enosisçileri de mutlu etti. Hollanda skandalıyla yaşananlar, Güney’deki Enosisçilerin aklını başına toplamasına fırsat vermeyecek” dedi.