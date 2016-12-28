Lefkoşa4 °C
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Erülkü 10 kişiyi araba sahibi yaptı
Erülkü 10 kişiyi araba sahibi yaptı

Erülkü 10 kişiyi araba sahibi yaptı

Erülkü Süpermarket’in 41’inci Yılı dolayısıyla gerçekleştirilen şölende mankenli araba çekilişi yapıldı

A+A-

Melin Dobran

Erülkü Süpermarket’in 41’inci Yıl şöleni dün gerçekleşti. Her 50 liralık alışverişe bir şans bileti veren Erülkü Süpermarket’in şöleninde mankenler nefes kesti.Şölende Grup Rast da sahne aldı. 

Çocuklar için maskotların da yer aldığı şölene katılım oldukça fazlaydı. Toplam 10 adet Opel Corsa marka araç için Bülent Günkut’un sunumuyla gerçekleştirilen çekilişte heyecan doruk noktasına uaştı. 

Çekilişte araba kazanan numaralar ise şöyle:

444207, 155304, 280603, 475146, 307645, 161818, 323802, 366007, 591389, 289534.

İlk 2 Opel Corsa talihlileri Ali Osman Aksoy ve Dilek Aygüneş oldu.

Kazananlar yeni arabalarının anahtarını Erülkü Süpermarket direktörlerinden Ali Erülkü tarafından teslim aldı. Diğer talihli kişilerin ise ilerleyen günlerde basına duyurulacağı, market yönetimi tarafından bildirildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.