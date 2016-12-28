Erülkü 10 kişiyi araba sahibi yaptı

Melin Dobran

Erülkü Süpermarket’in 41’inci Yıl şöleni dün gerçekleşti. Her 50 liralık alışverişe bir şans bileti veren Erülkü Süpermarket’in şöleninde mankenler nefes kesti.Şölende Grup Rast da sahne aldı.

Çocuklar için maskotların da yer aldığı şölene katılım oldukça fazlaydı. Toplam 10 adet Opel Corsa marka araç için Bülent Günkut’un sunumuyla gerçekleştirilen çekilişte heyecan doruk noktasına uaştı.

Çekilişte araba kazanan numaralar ise şöyle:

444207, 155304, 280603, 475146, 307645, 161818, 323802, 366007, 591389, 289534.

İlk 2 Opel Corsa talihlileri Ali Osman Aksoy ve Dilek Aygüneş oldu.

Kazananlar yeni arabalarının anahtarını Erülkü Süpermarket direktörlerinden Ali Erülkü tarafından teslim aldı. Diğer talihli kişilerin ise ilerleyen günlerde basına duyurulacağı, market yönetimi tarafından bildirildi.