Eşdeğerciler için ayrılmış arazileri üniversite diye özel şirkete kiraladılar!

Arzu Köprülü - Yılmaz Yakar

Meclis’te son konuşmayı CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay “Hükümet İcraatları” konusunda yaptı.

Eşdeğerlerle ilgili pozisyona değinen Uluçay, yaklaşık 12 yıldır eşdeğerlerle ilgili paket açılmadığını, halen eşdeğerci pozisyonunda insanlar bulunduğunu ifade etti.

KKTC kayıtlarında bulunan Rum mallarının eşdeğercilerin sorunlarını çözmek için ayrıldığını belirten Uluçay, yanlış uygulama nedeniyle hâlâ eşdeğerci durumunda insanlar bulunduğunu ve mevcut rezervlerin ise eşdeğer puanlarını karşılamayacağının görüldüğünü anlattı.

Uluçay, mevcut hükümetin 13 Ekim 2016 ile 21 Kasım 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Çatalköy, Ozanköy ve Dikmen bölgelerinde KKTC malı statüsünde görülen bazı arazileri kamu yararına kullandırmak maksadıyla ilgili yasa kapsamında eğitim maksatlı kullanmak üzere maliyeden sorumlu bakanlığın denetim ve kontrolüne verildiğini belirtti.

Uluçay, eşdeğerciler için ayrılmış KKTC malı statüsündeki malların eşdeğercilerin sorunları çözüldükten sonra kamu yararına sunulabileceğini söyledi.

Uluçay, Maliye’ye ayrılan söz konusu arazilerin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından eğitim amaçlı kullanılmak üzere üniversite kurulması için kiralandığını ifade etti.

Büyükkonuk Belediye Başkanı’nın sosyal tesisleri tekrar belediyeye kazandırdığı için UBP’ye katıldığını açıkladığını söyleyen Uluçay, bu işin müsebbibinin UBP olduğunu, iktidarda olduğu 2013 yılında topluluk malı olan Büyükkonuk Sosyal Tesisleri’ni 49 yıllığına bir şirkete kiraladığını kaydetti.

Uluçay, eşdeğer için ayrılan Çatalköy, Ozanköy ve Dikmen’deki kamu arazilerinin mevcut hükümet tarafından hazine arazisine çevrilerek Büyükkonuk’taki sosyal tesisleri belediyeye iade eden şirkete üniversite kurma amaçlı verildiğini söyledi.

Uluçay, Anafartalar Lisesi’nde de aynı sürecin yaşanabileceğini, lise kalktıktan sonra arazisinin hazine malı olarak kaydedilip bir şirkete verilebileceğini ifade etti.

Teberrüken Uluçay, uygulamanın ciddi olduğunu, işin nerede duracağının ve hangi taleplerle karşılaşılacağının belli olmayacağı uyarısında bulundu.