Ese Brume antrenmanlarına İstanbul’da devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sporcusu Ese Brume ve antrenorü Hasan Maydon geçtiğimiz günlerde kamp çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’a gitti. İstanbul Aslı Alptekin Spor Salonu’nda antrenörü eşliğinde günde çift antrenman yapan Ese Brume, DAÜ’nün destekleri ile bu yıl yapılacak olan “Üniversitelerarası Atletizm Yarışları” ve yine bu yıl 5 – 13 Ağustos tarihleri arasında Londra’da yapılacak olan “Dünya Şampiyonası” için çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor.

Ese Brume aynı zamanda “2020 Tokyo Olimpiyatları” için de yoğun bir şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. 6.81’lik derecesi ile Rio 2016 Olimpiyatları Uzun Atlama Beşincisi, 2015 Afrika Uzun Atlama Şampiyonu, 2014 Dünya İyi Niyet Oyunları (Commonwealth Games) Şampiyonu dünyaca ünlü Nijeryalı Atlet Ese Brume’ye İstanbul’da gerek spor basını gerekse sporcular büyük ilgi gösteriyor. Ese Brume ve antrenör Hasan Maydon’un 13 Şubat’a kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürmeleri bekleniyor.