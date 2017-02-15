Ese Brume İstanbul’u salladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) uzun atlama branşında Olimpiyat beşincisi, Afrika ve Dünya İyi Niyet Oyunları şampiyonu Nijeryalı ünlü atleti Ese Brume, İstanbul Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Salon Atletizm Sampiyona’sında İstanbul’u salladı. Şampiyonaya tasnif dışı katılıp yarışan Brume, kadınlar 60 metre finalinde 6.79 ve uzun atlamada 6.41’lik dereceleriyle birinci oldu.

6.81’lik derecesi ile Rio 2016 Olimpiyatları Uzun Atlama Beşincisi, 2015 Afrika Uzun Atlama Şampiyonu, 2014 Dünya İyi Niyet Oyunları (Commonwealth Games) Şampiyonu Brume bir süredir hazırlıklarını antrenörü Hasan Maydon ile sürdürüyor.

Brume, İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde antrenörü Maydon ve DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ile birlikte Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu’yu da makamında ziyaret ederek DAÜ’ye ve Kıbrıs’a özgü hediye takdiminde bulundular.

Brume İstanbul Kupası’nda Yarışacak

Brume ayrıca 17 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek olan İstanbul Kupası’nda yarışmak için antrenörü Maydon ile birlikte İstanbul’a davet edildi. Brume söz konusu yarışmada, saat 15:40’da kadınlar 60 metre ve atletizm branşlarında yarışacak. Söz konusu yarışlar NTV Spor Kanalı’ndan canlı olarak yayınlanacak.