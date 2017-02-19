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Esed güçleri cenaze töreni alanına saldırdı

Esed güçleri cenaze töreni alanına saldırdı

Suriye'de Esed güçlerinin başkent Şam'ın doğusundaki Haresta ilçesinde cenaze töreninin yapıldığı alana ''fil'' adı verilen füzelerle düzenlediği saldırıda 17 sivilin öldüğü, 54 sivilin yaralandığı bildirildi.

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Suriye'de Esed güçlerinin başkent Şam'ın doğusundaki Haresta ilçesinde cenaze töreninin yapıldığı alana ''fil'' adı verilen füzelerle düzenlediği saldırıda 17 sivilin öldüğü, 54 sivilin yaralandığı bildirildi.

Haresta yerel koordiyasyon üyesi MustafaTaval, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Haresta'nın batı kesimlerinde cenaze töreninin yapıldığı alana sanayi yapımı ''fil'' füzeleriyle saldırdığını söyledi.

Saldırıda 17 sivilin yaşamını yitirdiğini, 54 sivilin yaralandığını ifade eden Taval, ''Rejim güçleri, Haresta ilçesinin yanısıra başkentin doğusundaki Kabun semtine yoğun bir şekilde fil füzeleri fırlattı. Saldırılar nedeniyle halk evlerini terk ederek bu bölgelerdeki güvenli noktalara göç etti.'' dedi.

Taval, yaralıların ilçedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisini verdi.

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