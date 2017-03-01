Esengin: "Halkın iradesiyle yeni siyasetin zamanı geldi"

Özlem Çimendal

Ülkenin siyasal tablosunu Yeni Bakış için değerlendiren Halkın Partisi Parti Meclisi Üyesi Cemre Günsel Esengin, Kıbrıs Türk halkının, Meclis’teki siyasi partilere karşı herhangi bir inancı veya güveni kalmadığı mesajını uzun süredir verdiğini ancak, siyasilerin bunu ısrarla görmezlikten geldiğini dile getirdi. Ülkede hemen hemen her alanda kangrenleşmiş sorunlar yaşandığını ve bunun günden güne daha da arttığına dikkat çeken Esengin, son 40 yılda 38 hükümet değiştiğini, her türlü hukuksuzluğun hoş görüldüğünü, adam kayırmacılık ve partizanlığın bir yönetim şekli haline getirildiğini kaydetti.

“Meclis’teki partiler ısrarla halkın verdiği mesajı almaktan kaçınıyorlar”

Anayasa referandum sonucunun halkın sesini yükseltmeye başladığının göstergesi olduğuna dikkat çeken Esengin, “Son yaşanan seçimlerde karma oy oranındaki artış ve Meclis’in oy birliği ile onayladığı Anayasa değişikliği ile ilgili yapılan referandumda çıkan hayır cevabı bunun somut göstergeleri arasındadır. Ancak görülen o ki bu mesajı almaktan Meclis’teki siyasi partiler kaçınıyorlar” dedi.

“Halkın iradesiyle yeni siyasetin zamanı geldi”

Halkın ülke siyasetine sarsılan güveninin ve sarsılan inancının yapılmayan her icraatla bir üst seviyeye taşındığına işaret eden Esengin, Halkın Partisi olarak Kıbrıs Türk siyasal hayatına katılırken ‘halkın iradesi ile yeni siyaset’ sloganını kullanıp, iyi yönetim ve sosyal adalet ilkelerini temel aldıklarını vurguladı.

“İrade sahibi bir hükümet gerekli”

Ülkede sağlık, eğitim, ulaşım ve daha birçok alanda neredeyse kronikleşmiş olan problemler olduğunu anlatan Esengin, “Bu problemlerin çözümleri için Kıbrıs Türk Halkı’nın kalıcı ve yapıcı reformlar getirebilecek olan irade sahibi bir siyasi partiye ihtiyacı vardır. Bu anlamda, Halkın Partisi toplumun önündeki bir hatta tek alternatiftir görüşündeyim” şeklinde konuştu.

“Hukuksuzluğun hoş görüldüğü, adam kayırmacılık ve partizanlığın bir yönetim şekli haline geldiği bir ülke olduk”

Bugüne kadar Kıbrıs Türk siyasi arenasında yer alan diğer partilerin birçok kez gerek muhalefet gerekse iktidar koltuklarında topluma kendilerini ispat etme şansı yakaladığının altını çizen Esengin, “Ancak gelinen durum ortadadır. Ne verilen vaatler tam anlamıyla yerine getirilmiştir ne de toplumun istek ve ihtiyaçları dikkate alınmıştır. Aksine, son 40 yılda 38 hükümet değişmiş ve bugün statüko diye tabir edebileceğimiz yani her türlü hukuksuzluğun hoş görüldüğü, adam kayırmacılık ve partizanlığın bir yönetim şekli haline getirildiği günleri yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.

"Milletvekilleri yasaya uymuyor, Meclis’te nisap sağlanamıyor"

Birçok yasa ve tüzüğün tasarı halinde yasallaşmayı beklerken, Meclis’in nisap sorunu nedeniyle toplanamadığı günler yaşandığına vurgu yapan Esengin, “Bugün Meclis hem meşruiyetini hem de mevcudiyetini yitirmiş durumdadır. Milletvekilliği yasayla düzenlenmiş bir görevdir; ancak yıllardır bu göreve gelenler bunun gereğini sergilememektedirler” dedi.

“Ülkeyi alt üst eden faiz oranları için hala bir yasa yok”

Bazı mevzuatlarda ciddi eksiklikler yaşanırken bazı mevzuatların ise Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiğine işaret eden Esengin, “Örneğin, Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılında aldığı karar ile faizlere ilişkin yasal bir düzenleme olmamasının Anayasa aykırılık teşkil ettiği belirtilmiş ve faizlerin alt ve üst limitlerini düzenleyen bir yasa olması gerektiğini belirtilmiştir. Ancak, bugün hala böyle bir yasa yoktur” diyerek, ülkede halkın belini büken faiz oranlarının denetimsizliğine dikkat çekti.

"Çıkarılan yasalar da anlam ifade etmemektedir"

Denetimli Serbestlik Yasası’nın ise, ülkede bu imkanları sağlayabilecek bir rehabilitasyon merkezi olmayışı nedeniyle bir anlam ifade etmediğini savunan Esengin, “Yine geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ofisi’ne ilişkin yasa, tıpkı Sayıştay Raporları gibi Meclis’in raflarında tozlanmaya bırakılmış olup, yasa hükümleri gereğince atılması gereken hiç bir adım atılmamıştır” diye konuştu.

“Hukuk Devleti ibaresi özde değil sözde kaldı”

Şimdiye kadar hiçbir somut icraat tan söz edilemeyeceği gibi, Hukuk Devleti ibaresinin de özde değil sözde kaldığını söyleyen Esengin, “Bu sebepledir ki toplumumuzun artık görev bilinci taşıyan, halk için icraat yapacak olan yeni yüzlere ihtiyacı vardır. Halkın Partisi kadrosu da bu yüzlerden oluşmaktadır. Ülkemizde artık siyasi ve ekonomik anlamda istikrara ihtiyaç vardır. Böylesi bir istikrar ise tek başına iktidar olan bir parti ile sağlanabilecektir” dedi.

“Yol güvenliği yok, Ulaştırma Bakanlığı’nın ise hiçbir somut adımı yok”

Bugün sağlık, eğitim, ulaştırma, ekonomi ve daha birçok alanda ülkenin geldiği durumun iç acıtır seviyeye ulaştığını ifade eden Esengin, “Yol güvenliğimiz neredeyse yok hükmünde iken, Ulaştırma Bakanlığı nezdinde somut hiç bir icraat yoktur. Sağlık ve eğitim alanında halk olarak Devlet’ten ne zaman kaliteli hizmet aldık unutmuş durumdayız” şeklinde konuştu.

"Hükümetin açıklamaları hayret verici"

İş Yasası’nda iş güvenliğine dair gereklerin yerine getirilmediği gibi, ilgili bakanın “Denetim yapılırsa kaos olur” şeklinde açıklamalarının ise hayret verici olduğunun altını çizen Esengin, hükümetin aldığı birçok kararın da Yargı tarafından hukuka aykırı bulunduğuna dikkat çekti.

“Dövize hiçbir önlem alınmazken zamlarla halk fakirleştirildi”

Ülkede ekonomik anlamında dövizde yaşanan ciddi artışa rağmen hiçbir önlem alınmadığına dikkat çeken Esengin, “Aksine yapılan zamlarla halk daha da fakirleştirilmiştir. Tüm bunlarla olurken, hükümet edenler mali kaynakları israfa devam etmektedirler. Çözüm üreten somut icraatlar yapmak yerine sürekli kabul, ziyaret yapıp sorunları öteleyen açıklamalar yapmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“Partizanlığın yerini liyakatın, israfın yerini ise denetimin alması gerek”

Bir an evvel erken seçimin yapılması gerekliliği üzerinde duran Esengin, “Çünkü halk olarak artık daha fazla kaybedecek zamanımız kalmamıştır. Bugün, mezun olup da iş hayatına atılmak isteyen gençlerimizin kafasında ‘neden bu ülkede kalayım?’ sorusu yerleşmiş ise, siyasi anlamda sergilenen yönetimde çok ciddi bir problem var demektir. Ülkede artık partizanlığın yerini liyakatın, israfın yerini ise denetimin alması gerektiği anlayışındayız. Halk olarak hak ettiğimiz yönetim anlayışı bu doğrultadır ve bunu gerçekleştirecek olanlar da yine halk olarak bizleriz, yani halkın içerisinden çıkmış yeni, genç ve dinamik bir kadro. Halkın Partisi olarak halk iradesine dayalı yeni bir siyaset anlayışını bu ülkede mümkün kılmak için göreve hazırız” dedi.