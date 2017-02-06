Esentep'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklu daha
Esentepe Balıkçı Barınağı yolu üzerinde Cumartesi günü bir araçta uyuşturucu bulunması olayıyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı.
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Esentepe Balıkçı Barınağı yolu üzerinde Cumartesi günü bir araçta uyuşturucu bulunması olayıyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan O.N. (E-48), S.N. (K-49), F.N. (K-20) ve Ç.N. (E-22) de tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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