Esentepe Belediyesi’nden tehditli tahsil

Esentepe’de yaşayan bazı vatandaşlar, Belediye’nin kendilerinden su altyapısı ve yeni sayaç için çok büyük meblağlarda para istediğini, bunu kabul etmeyip tankerle su taşımak isteyenlere Belediye Başkanının “tankerlerin girişini engellerim, getiremezsiniz” dediğini ileri sürdü.

Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da iddiaları yalanlamayarak, “yasamıza göre siteleri su tankerle verilmesi belediyenin iznine tabidir. Sağlıksız bir suya izin veremem. Belediye boruyu döşeyip sana suyu verecek sende ona para ödemeyeceksin böyle bir şey varsa bana da çeksinler. Su sayaçları 2 bin TL oldu. Bu da devletin belirdiği bir fiyattır. Ben 2 bin TL olan su sayacını 1999 TL yapmış olursam suç işlemiş olurum” dedi.

Esentepe Belediye sınırları içinde yaşayan bazı yabancılar son dönemlerde yaşadıkları huzursuzluklarını Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne anlattılar. Belediye Başkanının su altyapısı için kendilerinden hayli yüklü miktarda bir para istediğini savunan Adil Uygulama ve şeffaflık Komitesi’nin üyeleri, başkanın, maliyetin çok üstünde bir bedel biçtiğini, bunu şikayet ettiklerinde de “borçlarının artırıldığını” savundular.

“Bin ev sahibi adına konuşuyorum”

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne şu açıklamalarda bulundu: “Ben Esentepe, su kampanyasında Adil Uygulama ve Şeffaflık Komitesi’nin üyesiyim. Bu komite, yaklaşık bin ev sahibini temsil ediyor. Komite, Belediye Başkanı tarafından Türkiye’den gönderilen içme suyu için çok pahalı ve yasal olmadığını düşündüğümüz ödemelerin talep edilmesine karşı uğraş vermektedir. Bu konu ciddi bir şekilde Kıbrıslı Türkleri ve Kıbrıs’ta yaşamlarını sürdüren bizim gibi yabancıları olumsuz etkilemektedir. Belediye Başkanının ödeme talep ederken, agresif tavırlarla tehditleri ve baskılarıyla bu olumsuzluk artmıştır.

“Kampanyamıza Kıbrıslı Türkler de destek veriyor”

Biz bu olumsuzluklara karşılık kampanya başlattık. Kıbrıslı Türkler de bu kampanyamıza destek veriyor. Size verdiğim listede bizden istenenler yazıyor. Örneğin Esentepe Belediye Başkanı yeni takılacak saatler için 2 bin TL, köy içinde suyun altyapısı için 600 TL, köy hudutları dışındakiler için bin 200 TL istiyor. KDV’yi de koyduktan sonra köy sınırları içinde bulunan evlerden 3 bin 74 TL, köy sınırları dışında oturanlardan da 3 bin 712 TL istenmektedir. Köy sakinlerinden Belediye Başkanına, İçişleri Bakanına, Girne Kaymakamlığına gönderilen yazılara sadece Girne Kaymakamlığı yanıt verdi. Kaymakam yazıyı aldığını, konuyu araştıracağını söyledi. Bu yazısında da Kaymakamlık su sayacı için 300 TL, bağlama için bin TL alınabileceğini ifade ederken, altyapı için herhangi bir para talebinden söz etmedi. Esentepe Belediye Başkanı, 2015 yılında bağladığı su sayaçları için 350 TL tahsil etmiş olmasına rağmen şimdi 2 bin TL istiyor. Bu aşamada da köyden herhangi birinin kuyu suyu kullandığının veya tankerle su getirdiğinin tespit edilmesi halinde dava edeceğini söyledi ve tankerle su getirilmesini yasaklamakla tehdit etti.”

“31 Aralık son gün”

Belediye Başkanının 31 Aralık’ı son gün olarak belirlediğini ve bu tarihten sonra ödemeyenlerin su almasını yasaklayacağı tehdidinde bulunduğunu söyleyen Miles sözlerini şöyle tamamladı: “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na 300 imzalı bir protesto yazısı gönderilmesine rağmen hiçbir yanıt alamadık. Aynı şekilde yazılı olarak Esentepe sakinleri tarafından Cumhurbaşkanlığı’na, Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığı’na ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na şikayet yazısı gönderecek, belediye başkanının tankerle su getirmeyi yasaklamasının yetkisi olup olmadığını sorduk.

“Belediye Başkanı şikayet mektubu yazanların borçlarının 5 bin TL’ye çıktığını söyledi”

Sadece Cumhurbaşkanlığından ‘alındı’ belgesi alabildik. Belediye Başkanı bu konuda kendisine soru soranlara da şikayet mektubu yazdıkları için borçlarının 5 bin TL’ye çıktığını söyledi. Yine Belediye Başkanı, 4 Kasım’da halka açık bir toplantı yaptı, bu toplantıda halkı tatmin edici bir şey söylemediği gibi, borcu 5 bin 247’ye çıkarttı! Bu evlerden toplanacak paranın toplamı 8.9 milyon TL olacak fakat Belediye Başkanının açıklamasına göre maliyet 3.9 milyon TL. Bunun 5 milyon TL’sinin nereye gideceğini kimse bilmiyor. Üstelik saygıdeğer bir inşaat şirketi bu toplantıda şartnameyi inceledi ve 1.3 milyon TL’ye yani belediyenin talep ettiğinden 2.6 milyon TL daha ucuza mal edeceğini açıkladı.

“Bizden alınacak 5 milyon TL borçlara mı gidecek”

Burada 5 milyon TL’nin nereye harcanacağı belirtilmemekte. Büyük olasılıkla belediyenin borçlarına ve parasal taahhütlerine gidecek. Komitemiz, ödediğimiz paraların nereye harcanacağına dair adiliyet ve şeffaflık için sonuna kadar mücadele edecek. Konuyu Ombudsman’a aktardık. O da araştırmasını yaptırmış, sonucu bekliyoruz. Komitemiz Ombudsmanla birlikte TC Elçiliğine de başvuruda bulundu.”

“Su sayaçları 2 bin TL”

Su altyapısının vatandaşa ödetilmesi konusunda Haberal Kıbrıslı gazetesine yapılan şikayete, belediye başkanından da açıklama geldi. Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Belediyelerin altyapı çalışmaları için vatandaşlardan ücret talep edilebildiğini kaydetti. Erdoğan, “Bugünkü yasamıza göre siteleri su tankerle verilmesi belediyenin iznine tabidir. Sağlıksız bir suya izin veremem. Herhangi bir merci gelsin boruların parasını ödesin bunu bir şey diyemem. Belediye boruyu döşeyip sana suyu verecek sen de ona para ödemeyeceksin böyle bir şey varsa bana da çeksinler. Su sayaçları 2 bin TL oldu. Bu da devletin belirdiği bir fiyattır. Ben 2 bin TL olan su sayacını 1999 TL yapmış olursam suç işlemiş olurum” dedi.

“Esentepe Belediyesi olarak 50 kim boru döşeyeceğim, maliyeti 1,5 milyon olacak ve bunun parasını almayacak mıyım?”

Belediyelerin alt yapı çalışmaları için vatandaşlardan ücret talep edilebildiğini kaydeden Erdoğan, “Bugüne en azından 10 tane siteye Esentepe Belediyesi su verdi. Su verdiği sitedeki evlerden parasını aldı. Esentepe Belediyesi olarak 50 kim boru döşeyeceğim, maliyeti 1,5 milyon olacak ve bunun parasını kimseden almayacak mıyım? Öyle bir şey var ise bende gideyim arazi alayım” ifadesini kullandı.

“Devlet tarafından belediyeye yapılan katkı belediyenin kendi rutin işlerini yani temizliği, parkeyi vs. yapsın diyedir”

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Devlet tarafından belediyeye yapılan katkı belediyenin kendi rutin işlerini yani temizliği, parkeyi vs. yapsın diyedir. Vatandaşın evine su çeksin diye değildir. Su verimi konusunda gerekli izinlerin alınmasının ardından belediye iznine sunulur.”

“Hijyenikse elbette izin vereceğim. Diktatörlük yapmıyoruz”

Su tankerlerinin getirilmemesi konusunda açıklamada bulunan Erdoğan, “Su tankerleri sağlıklı ve hijyenikse buna engel olmayacağım. Su tankerlerine izin verebilmek için getirdikleri su tankerlerinden numune alacağım. Bu su numunesi sağlıklı ve hijyenikse o tankere izin vereceğim. Fakat ben tankerlere önceden tahlil yaptırdım ve bırakın kullanımı el bile değdirilmez. Hijyenikse elbette izin vereceğim. Diktatörlük yapmıyoruz” şeklinde konuştu.