Esentepe'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklu daha

Esentepe Balıkçı Barınağı yolu üzerinde Cumartesi günü bir araçta uyuşturucu bulunması olayıyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan O.N. (E-48), S.N. (K-49), F.N. (K-20) ve Ç.N. (E-22) de tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.