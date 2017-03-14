Esenyel: "Turizmin en büyük sıkıntısı ulaşımlarda yaşanan zafiyetlerdir"

Özge Kizir

Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel,“Almanya’da yaşanan olumsuzluklara rağmen bu yıl Almanya pazarında yüzde 15’lik bir artış bekliyoruz. Şuan elde ettiğimiz istatistiklere göre, bu şekilde hazırlıklarımız devam edip, kurulan bağlantılar hayata geçirilirse bu sene destinasyonumuz da yüzde 20 artış olacak” dedi.

Kıbrıs’ta aslında en elzem olayın gastronomi haritasının olmadığını belirten Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, “Gastronomi haritasını oluşturuyoruz. 15 Nisan’a doğru ciddi bir gastronomi haritası elimizde olmuş olacaktır” şeklinde konuştu.

Haberal Kıbrıslı gazetesine değerlendirmede bulunan Esenyel, fuarlarda çok güzel temaslarda bulunduklarını kaydetti.

Esenyel, “Bütün operatörler ve acentelerle çok güzel temaslarda bulunuldu. Almanya’da yaşanan olumsuzluklara rağmen bu yıl Almanya pazarında yüzde 15’lik bir artış bekliyoruz. Şuan elde ettiğimiz istatistiklere göre bu şekilde hazırlıklarımız devam edip, kurulan bağlantılar hayata geçirilirse bu sene bizim destinasyonumuz da yüzde 20 artış olacak. Bizde sıkıntı yoktur” şeklinde konuştu.

“Deniz, kum ve güneşin haricinde ülkemizdeki turizm potansiyelini artırmak üzere sağlık ve eko turizmi bir şekilde mercek altına aldık”

Alternatif turizm ile ilgili çalışmalar yapıldığını belirten Esenyel, “Alternatif turizm ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız vardır. Deniz, kum ve güneşin haricinde ülkemizdeki turizm potansiyelini artırmak üzere sağlık ve eko turizmi bir şekilde mercek altına aldık. Her gittiğimiz fuarda sağlık turizmini ön plana çıkarmak istiyoruz. Bizim ülkemiz buna çok müsait” ifadesini kullandı.

“Köy pansiyonculuğu kapsamında çalışmalarımız var”

Sağlık turizmi konusunda güzel bağlantıların kurulduğuna dikkat çeken Esenyel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık turizminin ardından gastronomi turizmi ile önemli bir bilgi vardır. Gastronomi haritasını oluşturuyoruz. Kıbrıs’ta aslında en elzem olaydır. 15 Nisan’a doğru ciddi bir gastronomi haritası elimizde olmuş olacaktır. Çalışmalarını bitiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle elçiliğin desteklediği köy pansiyonculuğu kapsamında çalışmalarımız vardır. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, operasyonla ilgili son derece hassastır.

“Türkiye’mizle çok ciddi bir işbirliği neticesinde geriye dönüş sağlayacağız diye düşünüyorum”

Ataoğlu’nun üzerinde özellikle durduğu konu Türkiye’nin 10 büyük ilinde tanıtım faaliyetleri yapmaktır. Kısmetse 23-26 Mart tarihlerinde Ankara’da Travel Expo fuarı yapılıyor. Orada bütün paydaşlarımızla birlikte herkesi götürüyoruz. Bu iş tabiki tanıtmaktan geçiyor. Bu kriz dönemlerinde öyle tahmin ediyorum ki, Türkiye’mizden çok ciddi bir işbirliği neticesinde geriye dönüş sağlayacağız diye düşünüyorum.

“Bu yıl turizm gelirlerinde aldığımız tedbirlerle yüzde 15’lik bir artış bekliyoruz”

6-9 Nisan’da da Sağlık turizmi ile alakalı yine bir konferansa katılacağız. Tanıtım etkinliklerimiz orada da olacaktır. Bu dönem ciddi fuar dönemleri olduğu için süratle çalışıyoruz. Bu yıl turizm gelirlerinde aldığımız tedbirlerle yüzde 15’lik bir artış bekliyoruz.”

“Kış turizmimizde yüzde 12’lik bir artış vardır”

Türkiye’den gelen turist sayısındaki artışları değerlendiren Esenyel, “Şuan zaten daha kış turizmindeyiz. Onun yansımalarını görmek polyannacılık olur. Dövizin yükselmesi aslında yabancı turistlere yarar. Kış turizmimizde yüzde 12’lik bir artış vardır. Bu 15 Haziran’a kadar devam edecek bir operasyondur. Kış turizmi iyi gidiyor, yaz turizminden de oldukça umutluyuz diyebiliriz” dedi.

“Ulaşımla ilgili sıkıntıyı çözsek bu ülkenin turizm gelirleri ve turist sayısı en az 2’ye katlanır”

Turizmde yaşanan sıkıntılara değinen Esenyel, “Turizmin en büyük sıkıntısı ulaşımlarda yaşanan zafiyetlerdir. Şuanda elimizde sihirli değnek olsa ulaşımla ilgili sıkıntıyı çözsek bu ülkenin turizm gelirleri ve turist sayısı en az 2’ye katlanır. Bunu çok ciddi anlamda çözmeye çalışırken başka bir sistem örneğin Larnaka’dan dolayı gelecek olan turiste özel ilgi konusunda çalışıyoruz. Bunun dışında 3. bir alternatifimiz yoktur” şeklinde konuştu.

“Tanıtım konusu planladığımız şekilde devam ediyor”

Tanıtım konusunda bir sıkıntının yaşanmadığını ifade eden Esenyel, “Tanıtım konusunda planladığımız tüm hareketler devam ediyor. Bir tek finansın biraz gecikmesinden dolayı İngiltere’deki tanıtım etkinliklerimize ve tanıtımlarımıza bu hafta başlıyoruz. Oda bizden kaynaklı bir sıkıntı değildi. Bu tamamıyla bütçemize paranın geç girişiyle kaynaklandı” ifadesini kullandı.

“Güvenli bir bölge…”

Esenyel, sözlerini şöyle tamamladı: Adanın güvensizliği konusunda çıkan haberlere rastlamadım. Benim yaptığım araştırmalara göre yüzde geçen ay 280 turist üzerinden yaptığımız bir araştırmada yüzde 24 oranında turistlerin adamızı güvenlik unsuru ön planda olduğu için ziyaret ettiğine dair elimize bilgiler ulaştı. Buda bizimle alakalı çok güzel bir geriye dönüşüm oldu.”