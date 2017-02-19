Lefkoşa15 °C
  • UptownPark
  • Gece başlayan diş ağrılarına dikkat
  • Tatlı bağımlılığına dikkat
  • Bu 5 süper besin kiloya düşman
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KÜLTÜR SANAT

  3. Eser Öktem piyano resitali verecek
Eser Öktem piyano resitali verecek

Eser Öktem piyano resitali verecek

Kıbrıslı Türk piyanist Eser Öktem, yarın Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde piyano resitali verecek.

A+A-

Kıbrıslı Türk piyanist Eser Öktem, yarın Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde piyano resitali verecek.

Naci Talat Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Naci Talat Vakfı’nın Lefkoşa Kent Müzesi Projesi’ne destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek resital, saat 20.00’de başlayacak. Vakıf, tüm sanatseverleri resitale davet etti.

Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi, konuşlandığı 19. yüzyıl Osmanlı konağını bir kent müzesine dönüştürerek, Lefkoşa kentinin zengin kültürel ve tarihi mirası aracılığıyla ziyaretçilerin kenti yeniden okumalarına imkan tanımayı hedefliyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.