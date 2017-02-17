Eski başbakandan Brexit çıkışı

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, ülkesinin Avrupa Birliğinden (AB) çıkışı (Brexit) hakkında İngiliz halkına yeteri kadar bilgi verilmediğini belirterek, "Hükümetin politikası, ne pahasına olursa olsun, Brexit. Vakit, köşeye çekilme, ilgisizlik ya da ümitsizlik vakti değil. Artık inandığımız şeyleri savunmanın vakti geldi" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Brexit'e ilişkin bir konuşma yapan Blair, ülkesinin AB'de kalması gerektiğini ifade ederek, bunun için mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

AB referandumu için geçen haziran ayında sandığa giden halkın, AB'den çıkışa ilişkin şartları bilmeyerek oy kullandığını ve insanların fikrini değiştirme hakkı bulunduğunu vurgulayan Blair, Brexit karşıtlarını bir araya gelerek, ayağa kalkmaya ve birlikten ayrılmak için oy verenlerin fikirlerini değiştirmek için ikna etmeye çağırdı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'i, "ne pahasına olursa olsun Brexit'i hayata geçirmeye" çalışmakla suçlayan ve bunun Birleşik Krallık genelinde istikrarsızlığı tetikleyebileceği uyarısında bulunan Blair, "Halk, Brexit'e dair şartları bilmeden oy verdi. Bu şartlar su yüzüne çıktıkça halkın fikrini değiştirmesi onların hakları. Bizim görevimiz de onları ikna etmek. Hükümetin politikası, ne pahasına olursa olsun, Brexit. Vakit, köşeye çekilme, ilgisizlik ya da ümitsizlik vakti değil. Artık inandığımız şeyleri savunmanın vakti geldi" diye konuştu.

Blair, Brexit tartışmalarında göçmenlik konusunun da itici güç haline getirildiğine dikkati çekerek, "Ülkenin bazı bölgelerinde Avrupa'dan gelen göçmen sayılarıyla ilgili gerçekten bir endişe var. Hizmetler ve ücretler üzerindeki baskılar gibi. Ancak birçok kişi için göç sorununun temeli, özellikle asimilasyon ve olası güvenlik tehditlerinin sorun olabileceği, farklı kültürlerden gelen, Avrupa dışı ülkelerden gelen göç" dedi.

Blair, Brexit tartışmalarıyla ilgili daha önceden yaptığı açıklamalarda da referandumda sandıktan çıkan sonucu "facia" olarak tanımlamış, halkın verdiği Brexit kararını kabul ettiğini ancak referandumda AB'de kalınması yönünde oy veren 16 milyon kişinin görüşünün de göz ardı edilmemesi gerektiğini savunmuştu.

Brexit sürecini resmen başlatacak 50. maddenin işletilmesiyle, ülkenin 2 yıl içinde AB'den ayrılmış olması öngörülüyor. İngiltere Başbakanı May, 50. maddenin önümüzdeki ay sonundan önce devreye alınmasını vadetmişti.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl 23 Haziran'da yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.

63 yaşındaki Tony Blair, 1997-2007 yıllarında İngiltere'de başbakanlık görevini yürüttü. İşçi Partisinin liderliğini de yapan Blair, 2003 yılındaki Irak işgalinin kilit isimlerindendi.