Eski Eserler göreve

Hüseyin Çiçek

İskele’ye bağlı Pamuklu köyünde, harabeye dönüşmüş ve yıkılmaya yüz tutmuş olan eski kilisenin yan tarafında yapılan ve yakında hizmete girecek olan çocuk parkı, çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor.

Diyalog muhabirini arayan Pamuklu köyünden bazı vatandaşlar, kilisenin park bahçesi içerisinde bulunduğunu ve yıkılmak üzere olduğunu söylerken, kilisenin çocukların üzerine yıkılmasından dolayı büyük endişe taşıdıklarını dile getirdi.

Sarıçizmeli: Kilise tadil edilmeli

Konu ile ilgili Diyalog muhabirine bilgi veren Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, kilisenin büyük tehlike arz ettiğini doğruladı. Parkın yapımı tamamen bitince çocukların güvenliği açısından parka girilmemesi için, parkın etrafını telleyeceklerini belirten Sarıçizmeli, ancak bunun da geçici bir çözüm olduğunu, duvarın boyunun kısa olması nedeni ile çocukların duvardan atlayarak yeniden parka girebileceğini dile getirerek, kilisenin tadil edilmesi gerektiğini söyledi.

Mehmetçik Belediyesi olarak defalarca Eski Eserler Dairesi’ne durumu aktardıklarını ve tehlikenin boyutunu dile getirdiklerini anlatan Sarıçizmeli, “ancak ne yazıkki ülkemizde Eski Eserler Dairesi, tek bir çivi çakmadığı gibi bizlere de izin vermiyor, bir girişim yapmaya kalkıştığımız anda da hemen bizi engelliyor” şeklinde konuştu.