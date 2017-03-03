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Eski Eserler Yasa Tasarısı komtiede görüşüldü

Eski Eserler Yasa Tasarısı komtiede görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 11:00’de UBP Milletvekili Dr. Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 11:00’de UBP Milletvekili Dr. Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, “Eski Eserler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşüldü. Komite, yukarıda adı geçen, Yasa Tasarısı ve Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarını, bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, Hür-İş ve Din Görevlileri Sendikası’ndan yetkililer katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Dr. Ahmet Kaşif’in yanısıra, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Dr. Ahmet Gülle, DP-UG Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Dr. Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı. Komite toplantısında UBP Milletvekili Dursun Oğuz da yer aldı.

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