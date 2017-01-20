“Eski Eserler Yasa Tasarısı” oy birliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Eski Eserler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile kabul ederek Meclis Genel Kurulu’na gönderdi.

Komite bugün, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan, “Eski Eserler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşerek oy birliği ile kabul ederken, “Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti.

Genel gerekçelerine göre her iki tasarı da bütçenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, mali disiplinin sağlanması, kaynakların etkin, verimli ve rasyonel kullanılması amacıyla fonların tasfiye edilmesinin ardından devlet bütçesinin gelir ve giderlerinde birliğin ve şeffaflığın sağlanması amacıyla hazırlandı.

Komite toplantısına, UBP Milletvekilleri Ersin Tatar, Hamit Bakırcı, CTP Milletvekilleri Birikim Özgür ve Biray Hamzaoğulları, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, Bağımsız Milletvekilleri Hasan Taçoy ve Menteş Gündüz yanında yasa tasarıları ile ilgili yetkililer de katıldı.