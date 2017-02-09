Eski eşinin bağırsaklarını çıkarmaya çalıştı!

İngiltere'de, eski eşiyle tartışan adam, eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralandıktan sonra eşi, adamın bağırsaklarını dışarı çıkardı. Kadın ise adamın tecavüze kalkıştığını savunuyor.

İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Dalya Saeed isimli kadın, eski eşiyle yeniden bir araya geldi. Yaklaşık 4 saatlik cinsel ilişki sonrası, ikili tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, kadın cinnet geçirerek eski eşine bıçakla saldırdı. Yaralanan adamın imdadına komşular yetişti.

HALININ ÜSTÜNDE BAĞIRSAK PARÇALARI BULUNDU

Olay ile ilgili görülen davanın mahkemesinde konuşan 31 yaşındaki Bilal Miah, eşi ile dört saat süren bir cinsel ilişkiye girdiklerini ve ilişkinin bitmesinden bir kaç dakika sonra eşinin kendisini bıçaklayıp bağırsaklarını dışarı çıkarmaya çalıştığını söyledi. Yapılan araştırmada ise adamın bağırsaklarından küçük parçaların kesilip yatak odası halısının üzerine atıldığı ortaya çıktı.

VELAYET TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bilal Miah, eski eşi ile lişkiye girdikten sonra kız çocuklarının velayeti konusunda eşi ile tartıştığını ve eşinin mutfaktan almış olduğu ve yatağın altında sakladığı bıçağı bir anda karnına iki kez sapladığını söyledi

KOMŞULAR POLİSE BİLDİRDİ

Eşinden kaçmak için dışarı çıkan adamın, kadın tarafından elinde bıçak kovalandığı belirtildi. Gece saatlerinde adamın haykırmasını duyan bazı komşular durumu polise bildirdi.

EŞİNİN SAVUNMASI: TECAVÜZE KALKIŞTI

Eşinden bıçaklı saldırısına uğrayan adamın vücudunda 30 yara oluştu. On gün geçirdiği hastanede iki ameliyat geçirdi. Eski kocasına saldırdığı iddia edilen kadının ise polise verdiği ifadede eski eşinin kendisine tecavüz ettiğini ve bu yüzden kendisini savunmak için eşine saldırdığını söyledi. Davayla ilgili henüz mahkeme kararını vermedi.