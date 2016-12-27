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Eski kız arkadaşını hem dövdü hem tehdit etti

Eski kız arkadaşını hem dövdü hem tehdit etti

Kendisinden ayrılan eski kız arkadaşını okul kampusu içinde döverek tehdit eden Abdullah Bayar tutuklandı

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Devrim Demir

Lefkoşa’da bir üniversite kampusu içerisinde eski kız arkadaşını tehdit edip döven zanlı Abdullah Bayar, şikâyet üzerine tutuklandı.

Bayar, kendisinden ayrılan 24 yaşındaki P.U.’nun kolunu büküp ısırdıktan sonra “başka erkeklerle ilişkin olursa, seni öldürür böbreklerini satarım” diyerek tehdit etti.

Şikâyet üzerine tutuklanan Bayar aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının ileride davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurt dışına çıkışını yasaklayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Hem dövdü hem tehdit etti

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Özkalaycı, “Şiddet tehdidi” ve “Ciddi darp” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Özkalaycı, zanlı Abdullah Bayar’ın 25 Aralık tarihinde Lefkoşa’da Üniversite kampusu içerisinde eski kız arkadaşının yanına giderek “başka erkeklerle ilişkin olursa, seni öldürür böbreklerini satarım” dedikten sonra kolunu büküp ısırdığını söyledi.

Polis, P.U.’nun şikâyeti üzerine tespit edilip tutuklanan zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

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