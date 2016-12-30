Eski sevgili dehşeti

Suna Erden



Eski kız arkadaşının başka bir erkekle görüşmesini hazmedemeyen zanlı Serkan Kol, önce kaçırdı sonra taciz etti.



Girne’de önceki gün öğle saatlerinde ayrıldığı kız arkadaşını başka bir erkekle görüşüyor diye kaçırıp, tehdit ve taciz eden zanlı Serkan Kol dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada aktarılan iddialara göre olay şöyle gerçekleşti: Zanlı önceki gün öğlen saatlerinde Girne’de yaya olarak işine giden eski kız arkadaşının yanında araçla durdu.



ODAYA HAPSEDİP TACİZ ETTİ



Zanlı, araçtan indi ve eski kız arkadaşını zorla bindirdi. Eski kız arkadaşını Girne’deki evine götürüp odasına kilitleyen zanlı, burada ona tehditler yağdırdı. Eski kız arkadaşını hayatında olan erkekle ilgili sorgulayan, sorular soran zanlı daha sonra, “O erkekle aranda ne var. Parmaklarını keserim, seni öldürürüm,” şeklînde tehdit etti. Kız arkadaşına cinsel tacizde de bulunan zanlı şikayet üzerine akşam saatlerinde gözaltına alındı.



TEMİNATA BAĞLANDI



Hakkında başlatılan soruşturma tamamlanan zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ileride yargılanmak üzere 5 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.