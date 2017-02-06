Esnaf siftah bile yapamıyor

Eniz Orakcıoğlu

Güzelyurt Esnafı, Yeni Bakış’a konuşarak iş azlığından hatta bazı günlerde siftah bile yapmamaktan yakındı. Dövizin yükselişi, ekonomik kriz, insanların alım gücünün düşmesi, diğer taraftan bankalara ödenen kredi borçları ve insanların artık harcamalarından kesmek zorunda kalmasının da esnafın işlerine yansıdığını söyleyen dükkân sahipleri, bölgede Kıbrıs sorunu sebebi ile yaşanan belirsizlikten dolayı da göçün oluştuğunu aktardı. Esnaf, nüfusun azaldığı bir bölgede yüzlerinin gülmesinin beklenemeyeceğini de dile getirdi.

Esnaf ne dedi?

Mehmet Arıtkan;“İstikrarsızlık bölgeyi etkiledi”

“Benim işim film ve müzik CD’leri üzerinedir. 1’inci internetten indirilebilen film ve CD’lerden dolayı biz CD satan dükkânların işi durdu. Bunun yanında dövizin yükselişi ve ülkede yaşanan ekonomik krizle birlikte insanların alım gücünün düşmesi de Güzelyurt esnafını çok kötü etkilemiştir. Kıbrıs sorunu ile birlikte Güzelyurt verildiydi, verilecekti söylemleri ve bunun yanın istikrarsız sebebi ile de insanlar bölgeye yatırım yapmıyor ve çok sayıda göçle karşı karşıya kalıyoruz. Bunların hepsi bölge insanını, bölge esnafını ve diğer işletmeleri etkileyen başlıca faktörlerdir.”

Güvenç Özyiğit;“Esnafın durumu berbat”

“Esnafın durumu berbat. Maalesef ki esnaf iş yapmadan dükkân kapatır hale geldi. Ben kahveciyim ve kahveye, şekere, tüpe kullandığımız her şeye zam geldi, kahve fiyatını da yükseltmek zorunda kaldığınızda kimse dükkâna uğramıyor. Kısacası İnsanların alım gücünün düşmesi, dövizin yükselmesi ve her şeye zam gelmesi önce vatandaşın harcamalarını kıstı, sonrada biz esnafa yansıdı. Geçtiğimiz gün bölgeye 7 otobüs turist geldi, ama çarşıya bir kuruşluk harcama yapmadan müzeler gezdirildi, 2 anlaşmalı restoranda yemek yedirildi ve otobüse bindirilip götürüldüler. Turisti Güzelyurt Çarşısında dolaştırsalar o zaman esnaf az da olsa bir şeyler kazanır diye düşünüyorum.”

Tülay Özyiğit;“Göç nüfusu azaltıyor, esnafın işleri de düşüyor”

“Esnafın işleri günden güne daha fazla azalmakta, bunun başlıca sebepleri ise dövizin yükselişi, ekonomik kriz, insanların alım gücünün düşmesi, diğer taraftan bankalara ödenen kredi borçları ve insanların artık harcamalarından kesmek zorunda kalmasıdır. Bunun yanında Güzelyurt’un verildi, verilecek söylemlerinin yatırımı engellemesi ve çok sayıda göçün olmasından kaynaklı da esnaf daha az iş yapmakta. Yine bölgeye gelen turistlerin serbest bırakılmaması ve çarşıya getirilmemesi de esnafa bir darbe vurmakta, halbuki müze ve kilise gezmeye gelen turist çarşıya yönlendirilse esnafın az da olsa yüzü güler.”

Yılmaz Öztürk;“Esnafın işleri iyiye gitmiyor”

“Esnafın işleri iyiye gitmiyor, bunun başlıca sebebi ise Kıbrıs sorunundaki belirsizliktir, çünkü bu belirsizlik insanların göç etmesine ve bölgeden dağılmasına sebep oldu. Bunun yanında bölgede öğrenci potansiyeli var gibi görünse de gelen öğrenciye hitap edecek olan yerler yok, bu nedenle de öğrenciyi bölgede tutamıyoruz. Vatandaşın alım gücünün düşmesi ve herkesin kredi borçlarını ödemekte zorlanması da onların harcamalarından kısmasına sebep oluyor bunun ucu da ister istemez esnafa dokunuyor.”

Hilmi Portokalcıoğlu;“Psikolojimizi bozdular”

“Dövizin fırlaması ile birlikte piyasa darma dağın oldu. Dövizin seyri bu şekilde devam ederse 2-3 aya kalmaz batarız. Bunun yanında Güzelyurt’un Kıbrıs sorununun çözümüne bağlı olarak verildiydi verilmediydi söylemleri ile göç eden vatandaşlar da nüfusun azalmasına ve esnafında buna bağlı olarak iş kaybına yol açtı. Aslında bizlerin hem Türk yönetimini, hem de Rum yönetimini dava etmemiz gerekir, verildi- verilmedi, verilecekti diye tüm vatandaşların psikolojisini bozdular.

Özkan Demirbilek;“Güzelyurt unutulmuş bir yere döndü”

“Güzelyurt’un vahim durumu ortada, iş imkanının fazla olmamasından dolayı ve Kıbrıs sorunundaki belirsizlikten dolayı göç eden nüfus vardır ve halkın olmadı bir yerde de esnaf için iş olmaz. Bölgeye gelen turist de sadece müzeye kadar götürülüp oradan tekrar otobüslere bindirilir, onları da çarşıya yönlendirmezler, esnafı hep beraber batırdılar. Kısacası Güzelyurt unutulmuş bir yere döndü.”