Esnafın yüzü güldü

Melin Dobran

Tarihi Girne Turizm Limanı’na hafta sonu çok sayıda ziyaretçi uğradı. Yoğun bir kalabalıkla karşı karşıya kalan liman, cıvıl cıvıldı.

Havanın da güzel olmasını fırsat bilen yerli halk ve yabancı turistler, hem gezdi hem de deniz kenarında yemek yemenin tadını çıkardı.

Oyun parkını dolduran çocuklar gönüllerince oynarken, aileler de denize nazır kahvesini yudumladı.

Çevreyi bol bol fotoğraflayan turistler, Girne Kalesi’ni de gezmeyi ihmal etmedi. Uzun zamandan sonra turizmin gözbebeği olan limandaki kalabalık, bölge esnafını da sevindirdi.