Esnafın yüzü gülüyor

Özlem Çimendal / Deniz Abidin

Kamuda 13’ncü maaşların ödenmesiyle birlikte sokaklarda da hareketlilik başladı. Bazı vatandaşlar yeni yıl alışverişine hemen başlarken, bazıları ise hafta sonunu bekliyor.

Yeni Bakış’a konuşan Taşkınköy Esnafı, vatandaşların yeni yıl alışverişine başladığına vurgu yaparken, çarşıda asıl yoğunluğu hafta sonu ve önümüzdeki hafta beklediklerini söyledi.

Gökmen Nergis:“Hafta sonunu bekliyoruz”

“13’ncü maaşlar ödendi, ancak havanın yağmurlu olması şu an bizi olumsuz etkiliyor. Yeni yıl yaklaşırken her zamanki gibi beklentimiz yüksek. Hafta sonunu bekliyoruz. Hafta sonunda vatandaşın sokağa çıkacağını düşünüyorum. Satışlarımız yoğunlaşacak inancındayız.”

Yusuf Kahya:“13. Maaşlarla birlikte hareketlenme başladı”

“13’ncü maaşlar ödendi, hafta sonu ve önümüzdeki hafta hareketlilik olacağı inancındayım. Genelleme yapacak olursak aslında her geçen yıl kötüye gidiyor. Dövizin yükselmiş olması, ekonomik kriz dalgalanmaları biz esnafı da olumsuz etkiledi. Döviz borcu olanın borcu ikiye katlandı. Yine de umutluyuz, önümüzdeki hafta yoğunluk bekliyoruz.”

Yelda Kanal Nergis:“Vatandaşın alım gücü düştü”

“Satışlar şimdilik iyi gidiyor. Önümüzdeki hafta yoğunluk bekliyoruz. Ülkedeki ekonomik durum vatandaşın alım gücünü düşürdü. Vatandaş kısıtlı bütçeye göre alışverişini yapıyor. Gelen müşteri modele bakmadan önce ilk fiyat sorar hale geldi. Etiket fiyatına bakılıyor ve daha uygun fiyata var mı diye soruluyor.”

Tahir Kul:“Vatandaşın önceliği gıda kıyafet”

“Yoğunluk başladı. Ben satışların bu hafta artacağını düşünüyorum. Bizde her bütçeye göre ayakkabı olmasından dolayı vatandaş istediğini tercih edebiliyor. 20 lira 300 lira arası ayakkabı modellerimiz mevcuttur. Hareketlilik var, ancak hafta sonunu bekliyoruz. 13’ncü maaşların ödenmesinin de bunda etkisi var. Vatandaş maaşı alınca ilk gıdaya yöneliyor sonra giyim kuşama geçiyor.”

Selim Murat:“Yoğunluk ayın başından başladı”

“Bizde yoğunluk ayın başında başladı. Fiyatlarımızın uygun olmasında bunun etkisi büyük. Yeni yıla yaklaşırken yarından itibaren daha da yoğun olacağını düşünüyorum. 2017 yılının iyi geçmesini diliyorum.”

Derya Alp:“Vatandaş yeni yıl hazırlıklarına başladı”

“13’ncü maaşlar yağmurla birlikte ödendi. Ülkenin bazı yerlerinden üzücü haberler gelse de vatandaş yeni yıl hazırlıklarına başladı. Yoğunluğumuz var, ancak hafta sonu daha da yoğun geçecek. Memnunuz. İnsanlar maaşları aldıktan sonra yıl başı alışverişine de erken başladı. 2017 daha iyi bir yıl olsun. ”

Ecem Kesik:“13. Maaşlarla birlikte hareketlenme başladı”

“13. Maaşların ödenmesi ile çarşıya biraz hareket geldi. Geçmiş yıllarla kıyaslayacak olursak her yıl biraz daha azalıyor aslında yoğunluk. Ama piyasaya sıcak para akışının sağlandığı ödemelerin yapıldığı zamanlarda çarşı hareketleniyor.”

Cengiz Tosun:“Hediyelik eşyalarda artış var”

“Yılbaşına sayılı günler kala hediyelik eşyalarda artış başladı. Maaşların da ödenmesiyle yoğunluk yaşanıyor. Hareketlilik, yoğunluk gayet güzel. 13. Maaşların erken ödenmesi yılbaşı için bir avantaj oldu, insanlar daha erken alışverişe başladı ve piyasalar hareketlendi.”