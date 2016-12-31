Esrar partisine polis baskını

Evrim Kamalı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, önceki gün Lapta’da ülkede çalışma izinli olarak bulunan 23 yaşındaki Sait Çelik’in kalmakta olduğu evde mahkeme emri ile arama yaptı. Evde yapılan aramada zanlının tasarrufunda 100 miligram hintkeneviri ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişe bulundu. Yapılan sorgulamada zanlı işlediği suçu itiraf etti ve söz konusu uyuşturucu maddeyi 27 Aralık tarihinde 27 yaşındaki Fırat Tanık’tan 180 TL karşılığında 2 gram aldığını itiraf etti. Aynı gün mahkeme emri ile tutuklanan Fırat’ta işlediği suçu itiraf ederken, zanlılar dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kimden aldığını söyledi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, zanlılar Sait Çelik ve Fırat Tanık’ın kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri “Alma”, “Tasarruf” ve “Verme” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis, Lapta da önceki gün saat 12.00-12.30 ve 16.40-17.00 saatleri arasında yapılan aramalarda, zanlı Sait Çelik’in evinde 100 miligram hintkeneviri ve uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişe ele geçirdiklerini söyledi. Polis, zanlı Çelik’in itirafı ile Fırat Tanık’ın evinde de arama gerçekleştirildiğini ve içinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan kül tablası bulduklarını kaydetti.

Kan ve idrar örneği alındı

Zanlı Sait Çelik’in söz konusu uyuşturucu maddeyi, 27 Aralık tarihinde Fırat Tanık’tan 180 TL karşılığında aldığını belirten polis, her iki zanlının da işledikleri suçu itiraf ettiklerini, kan ve idrar örneği verdiklerini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 3’er gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlıların ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmalarına karar verdi.