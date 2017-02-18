Eşyalar da ev de küle döndü

Devrim Demir

Girne –Karaoğlanoğlu’nda Turkuaz sitesinde dün sabah saatlerinde çıkan ev yangını sitede büyük korku yarattı. Yangın sonucu Caner Karaova’nın ikamet ettiği ev küle döndü.

Yangına kısa sürede müdahale eden Girne İtfaiye ekipleri, yangını sitedeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın esnasında evde birinin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Polis soruşturması devam ediyor

Caner Karaova’nın kalmakta olduğu dairede dün sabah saat 10.00 sıralaroında çıkan yangının ise, koltuk üzerinde bulunan çoklu elektrik kablosunun takılı olduğu fişlerin kısa devre yapması sonucu çıktığı öğrenildi.

Çıkan yangın sonucu iki katlı evin tüm odaları ve evin tüm eşyaları yanarak kullanılmaz hale geldi.

Polisin çıkan yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.