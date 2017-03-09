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Eşyalar kül oldu

Eşyalar kül oldu

Başpınar’da Esma Şanlı’ya ait depo olarak kullanılan yardımcı evde çıkan yangında çeşitli eşyalar yandı.

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Ahmet İkidereli

Değirmenlik-Başpınar’da Esma Şanlı’ya ait depo olarak kullanılan yardımcı evde çıkan yangında çeşitli eşyalar yandı.

Eşyaların çoğu yandı

Yangın sonucu, üç yatak, bir kanepe, bir adet derin dondurucu, iki adet vantilatör, bir adet televizyon, iki adet çocuk arabası, iki adet şifonyer, ve muhtelif giyim ve mutfak eşyası ile dört adet halı yandı. Yangın İtfaiye tarafından söndürüldü.

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