Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin

Sağlıklı ve dengeli beslenme için protein en önemli besin kaynakları arasında yer alıyor. En önemli protein kaynağı ise et ve et ürünleri olarak biliniyor. Ancak et tüketmeyen kişilerin sağlıklı bir yaşam için protein içeren diğer besinlere beslenmelerinde yer vermeleri gerekiyor. Bu sayede günlük yeterli protein alımını sağlayabilirler. İşte protein ihtiyacını karşılayabilecek besinler:

1. Karabuğday: Günümüzde popülaritesi artan besinlerden biri olan karabuğday, yüksek oranda protein ve esansiyel aminoasitleri barındırır. Vücutta kullanılabilir olması et yemeyen bireylerin protein ihtiyaçlarını karşılaması adına önemli besinler arasındadır. Kısa sürede pişen karabuğday pilav, salata, çorba ve dolmalarda kullanılabilir.

2. Yumurta: Et olmayan ama besin değeri bakımından et yerine geçen besinler yumurta ve peynirdir. Tamamı vücutta kullanılan ve kaliteli protein içeren yumurta, etten sonra protein ihtiyacı için en ideal besindir.

3. Baklagiller: Kurubaklagil grubunda yer alan kuru fasulye, barbunya, mercimek, nohut, yeşil mercimek, soya fasulyesi protein ihtiyacını karşılamak için günlük beslenmede mutlaka yer verilmesi gereken besinlerdendir. Ayrıca bitkilerden yapılan soya eti kaliteli protein içermesi ile önemli bir besindir.

4. Kinoa: Bir bitki olan kinoa içerdiği yüksek karbonhidrat nedeni ile besin değeri yönünden tahıl gibi düşülür. Bunun yanında yüksek miktarda protein içermesi ile vücuda protein alımı sağlar. Kısa sürede pişen kinoa bulgur ve pirincin kullanıldığı yerlerde kullanılabilir.

5. Avokado: 100 gramında yaklaşık 2 gram protein bulunan avokado doyurucu bir öğün oluşturmak ve protein alımı için tercih edilebilir.

6. Ceviz: Ceviz başta olmak üzere kuru yemişler kaliteli protein alımı bakımından beslenmede her gün yer verilmesi gereken besinler arasındadır. Ara öğünlerde veya salatalara ilave dilerek tüketilebilir.

7. Tam Buğday: Tam buğday unundan yapılan tüm mamüller protein içerir. Ekmek tüketimini tam buğday ekmeğinden yana kullanmak ve un kullanılan tüm yemeklerde tam buğday ununu tercih etmek protein alımına destek olur.

8. Bulgur: Bulgur besleyiciliği ve protein içeriği yüksek besinlerdendir. Özellikle kurubaklagil yemekleri ile birlikte tüketimi önerilir.

9. Chia Tohumu: Süper besinlerden biri olan chia tohumu yüksek besleyiciliği içinde protein de barındırır. Günlük 1-2 yemek kaşığı tüketilmek üzere protein ihtiyacını karşılamak için beslenmeye eklenebilir.