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Etiyopya'da göçük 15 can aldı

Etiyopya'da göçük 15 can aldı

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir çöp toplama alanında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

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Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir çöp toplama alanında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Addis Ababa Yangın ve Acil Durum Önleme ve Kontrol Otoritesi, dün akşam saatlerinde çöp toplama sahasındaki çöp ve toprak yığınlarının çökmesi sonucu ölü sayısını 15, yaralı sayısını 37 olarak açıkladı.

Bölgedeki 15 evin yıkılmasına neden olan göçükle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Koshe olarak adlandırılan atık alanında yaklaşık 50 yıldır başkentin çöpleri toplanıyor.

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