Etiyopya'daki Rönesans Barajı'na saldırı
Etiyopya'nın kuzeybatısında inşaat halindeki Rönesans Barajı'nı tahrip etmeye çalışan saldırganların güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürüldüğü bildirildi.
Etiyopya'nın kuzeybatısında inşaat halindeki Rönesans Barajı'nı tahrip etmeye çalışan saldırganların güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürüldüğü bildirildi.
Hükümet Sözcü Yardımcısı ZadigAbrha, güvenlik güçlerinin, yapımına devam edilen Rönesans Barajı'na zarar vermeye çalışan yaklaşık 20 kişiyle girdikleri silahlı çatışmada 13 saldırganı etkisiz hale getirdiklerini belirtti.
Abrha, kaçan 7 silahlı saldırganın ise geçtikleri Sudan'da güvenlik güçlerince tutuklanarak Etiyopya'ya teslim edildiğini söyledi.
Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, saldırganların, ülkedeki muhalif gruplardan Benishangul-Gumuz Halkı Demokratik Birlik Cephesi üyesi oldukları ileri sürüldü.
Hükümet, ülkedeki 11 yönetim bölgesinden biri olan Benishangul-Gumuz Bölgesi'nde faaliyet yürüten söz konusu Birlik Cephesini, Eritre'yle iş birliği yapmakla suçluyor.
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