Euro Bölgesi'nde işsizlik azaldı

Euro Bölgesinde işsizlik, geçen yılın aralık ayında yüzde 9,6’ya gerileyerek, 2009 yılının mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, 2016 yılının kasım ayındaki yüzde 9,7 düzeyinden aralık ayında yüzde 9,6’ya düştü. 2009 yılının mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye inen işsizlik, aynı zamanda yüzde 9,8 olan piyasa beklentisinin de altında gerçekleşti.

Daha önce yüzde 9,8 olarak açıklanan kasım ayı işsizliği yüzde yüzde 9,7’ye revize edildi.

28 üyeli Avrupa Birliğinde (AB) ise işsizlik aralıkta önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kaldı. Bu da AB’de 2009 yılının şubat ayından bu yana görülen en düşük işsizlik olmaya devam etti.

AB’nin kasım ayı işsizliği ise yüzde 8,3’ten 8,2’ye düşürüldü.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 20 milyon 65 bin olurken, bunun 15 milyon 571 bini Euro Bölgesinde yer aldı. İşsiz sayısı, bir önceki aya göre AB’de 159 bin, Euro Bölgesinde 121 bin azalırken geçen yılın aralık ayına göre ise AB’de 1 milyon 839 bin ve Euro Bölgesi’nde 1 milyon 256 bin geriledi.

AB'DE İŞSİZLİK 24 ÜLKEDE AZALDI

AB’de aralık ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 3,5’le Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı yüzde 3,9’la Almanya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 23’le Yunanistan (Ekim 2016 verisi) ve yüzde 18,4’le de İspanya’da kaydedildi.

Bir yıl öncesine kıyasla aralıkta AB’de işsizlik oranı 24 ülkede gerilerken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Estonya ve Danimarka’da ise arttı. Bu dönemde işsizlik oranında azalışın en fazla görüldüğü ülkeler Hırvatistan, İspanya ve Portekiz olarak belirlendi.

AB'DE GENÇ İŞSİZLİK 18,6 SEVİYESİNDE

25 yaş altı genç işsiz sayısı aralıkta AB'de 4 milyon 219 bin olarak ölçülürken bunun 2 milyon 957 bini Euro Bölgesinde belirlendi. 2015 yılının aralık ayına göre genç işsiz sayısı AB’de 196 bin ve Euro Bölgesinde 88 bin geriledi.

Genç işsizlik oranı da AB’de 18,6, Euro Bölgesinde yüzde 20,9 olarak ölçüldü.

Aralık ayında en düşük genç işsizliğe sahip ülke yüzde 6,5 ile Almanya olurken, en yüksek genç işsizlik yüzde 44,2 ile Yunanistan’da (Ekim 2016 verisi), yüzde 42,9 ile İspanya’da ve yüzde 40,1’le de İtalya’da kaydedildi.