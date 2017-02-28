Euroseptik Söylemler

20. yüzyıla kadar gerek ekonomik açıdan gerekse askeri anlamda dünyanın egemenliğini elinde bulunduran Avrupa devletleri bu gücü Amerika Birleşik Devletlerine kaptırdı. Bunun yanısıra Asya kıtasından yükselen Kore, Çin, Hindistan, Japonya gibi devletler ise değişen dünya düzenin önemli aktörleri oldular. Tüm bu değişen dengeler Avrupa Birliğinin tahtını derinden sarsmıştır. İthalat, ihracat, GSMH oranlarına baktığımızda 28 devletli bu birliğin ileri olduğu görülsede yükselen tehlike Euroseptik hareketlerin kaleyi içten çökertmesi içten bile değildir.

Peki ne oldu da kalenin içinde çatırdamalar meydana gelmeye başladı. Avrupa Birliği'nin temel varoluş sebeplerine baktığımızda şunu görmekteydik. Farklı din, dil ırklara saygı, hoşgörüyle karşılamayı ayrıca bireyin hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlamaktir. Refah düzeyinin yüksekliği, istihdamın artışı ve ileri demokrasi gibi olguları prensip edinmiş bir yapıyken şimdi ne oluyor. Önüne geçilemeyen aşırı sağ milliyetçi ve muhafazakar popülist partilerin bitmek bilmeyen söylemleri birliğin içinde tamir edilmesi güç yaralar açarken sonun başlangıcını da beraberinde getirmektedir.

Birleşik Krallıkta amacına ulaşan Ukip( Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi) artık istediğini elde etmiş krallığı birlikten koparmıştı. Birbiri ardına yıkılan domino taşları etkisi yapmasından korkulan bu gelişmenin diğer ülkelerin aşırı sağcı partileri tarafından nasıl algılandı.

Fransada Marine Le Pen 'in National Front ( Ulusal Cephe) partisi birliğe ve onun göçmenlik karşıtlığiyla ilk sıralarda yer almaktadır. Burkanın yasaklanması, Fransız vatandaşlığına geçişin zorlaştırılması ve önümüzdeki Cumhurbaşkanliğı seçimlerinden zaferle çıkılması halinde AB'den çıkış referandumunu halkına vaadetmektedir.

Avusturyadaki Özgürlük Partisi de Avrupada Birliği karşıtlığı, burkanın yasaklanması, Avrupa da İslam karşıtlığı ve Türkiye'nin birliğe katılmaması politikalarıyla ön plana çıkmaktadır.

İtalyadaki Five Star Movement ( Beş Yıldız Hareketi) partiside 2009 yılında komedyen Beppe Grillo tarafından kurulmuştur. Brüksel merkezli bürokratik yaptırımları eleştiren ve italyanın para birimi euro' dan çıkması gerektiğini dillendiren Grillo da referandum seçeneğini masada tutan partiler arasında yerini almış durumdadır.

Almanya için Alternatif Partisi de 2013 yılında kurulan göçmen karşıtlığı, Batının islamlaşlamasını eleştiren ve Euro para biriminden çıkmak gerektiğini savunanlardandır.

Hollandada Geert Welders liderliğindeki Özgürlük Partisi de burkanın yasaklanması, helal et ve Kuranı Kerim'e olan karşıtlığı ayrıca göçmenlerin ülkeye sokulmamasi gibi aşırı sağcı politikaları birçok kesimin tepkisine sebep olmaktadır.

Danimarka Halk Partisi de ülkelerine göçmenleri istememesi ve yeterli çoğunluğu sağlaması halinde AB 'den çıkış referandumunu manifestosuna koyan bir partidir.

Finlandiyadaki Finns Partisi ise ülkeye sadece fayda sağlayacak göçmenlerin gelişine müsaade edilmesi yönünde bir politika yapmaktadır.

Macaristan da Gabor Vona'sin Jobbik partisi de 2003 yılında kuruldu ve AB karşitidir.

Eşcinselligin suç sayılması, göçmenlerin ülkeye alınmaması ve AB ' den çıkışı halk oylamasına sunmak istemesi temel politikaları arasındadır.

Yunanistanda Golden Dawn ( Altın Şafak) Partiside AB ' den çıkış için halk oylaması yapmak istediği gibi Suriye ve Türkiye 'den göçmenlerinde geri gönderilmesini savunmaktadır.

Avrupa devletleri arasında kişi başına nüfus ortalaması önünde bulundurulduğunda 2015 yılında en çok göçmeni barındıran ülke olan İsveçde de İsveç demokrat Partisi ise müslüman göçmen karşıtlığını körükleyen ve referandumu isteyen partidir.

Avrupa'nin hemen hemen her ülkesinde yükselen Avrupa Birliği, İslam, göçmen, karşıtlığı bu partiler tarafından halklara sanki refahın önündeki engelmiş gibi gösterilmesi ileri demokrasi kavramını ortaçağ despotismine esir etmekten başka bir yere gidemez.

İktidara sahip olma hırsı, canlarını kurtarmak için ülkelerinden göç etmek zorunda kalan masum insanlar üzerinden yapan bu aşırı sağcı partileri aşırı sağduyuya davet ediyorum.