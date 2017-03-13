  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Zayıflamak için yerken iki kere düşünün
  • Gece sık uyananlar dikkat!
  • Çocukta göz tembelliğine dikkat
  • 40 yaşın üzerindeyseniz dikkat
  • Bu 7 davranış böbreklerinizi bitiriyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
1
2
3
4
5
6
7

  1. WEB TV

  2. MÜZİK

  3. Eurovision'da Rusya'yı engelli sanatçı temsil edecek

Eurovision'da Rusya'yı engelli sanatçı temsil edecek

Rusya'nın bu yıl Ukrayna'da düzenlenecek Eurovision 2017 şarkı yarışmasındaki temsilcisi Yuliya Samoylova oldu. Samoylova, 'Flame Is Burning' şarkısıyla sahne alacak.

Bu yıl Kiev'de düzenlenecek Eurovision 2017 şarkı yarışmasında, Rusya'yı, çocukluğunda yaşadığı talihsizlik sonucu tekerlikle sandalyeye mahkum kalan Yuliya Samoylova temsil edecek.

​Pervıy Kanal (Birinci Kanal) tarafından yapılan açıklamada, Samoylova'nın 'Flame Is Burning' şarkısıyla sahne alacağı belirtildi. Şarkının bestesi ise daha önce Eurovision'a katılan Polina Gagarina ve Dina Garipovaya ile birlikte çalışan Leonid Gutkin'e ait.

​1989 doğumlu şarkıcı Samoylova birçok yarışmada ödül alırken, tekerlekli sandalye yardımıyla hayatını sürdürüyor. Yuliya Samoylova 2014 yılında Soçi Paralimpik Kış Oyunları'nın açılış törenine katılmış, güzel sesi ile herkesi büyülemişti.

Eurovision şarkı yarışmasının yarı finali 9-11 Mayıs'ta, finali ise 13 Mayıs'ta Kiev'de düzenlenecek.

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
Buray, ikinci klibini 'Seni Sevmiyorum Artık'a çekti
Buray, ikinci klibini 'Seni Sevmiyorum Artık'a çekti
"Adele benim kızım"
"Adele benim kızım"
3 Dakikada Türk Pop Tarihi (Video)
3 Dakikada Türk Pop Tarihi (Video)
O Ses Türkiye'de Lokantacı Hasan'a durmak yok!
O Ses Türkiye'de Lokantacı Hasan'a durmak yok!
Soyhan, Ayla ve Corç'un Düellosu ''Son Yolcu'' (Video)
Soyhan, Ayla ve Corç'un Düellosu ''Son Yolcu'' (Video)
O Ses Türkiye'de Muhteşem Düello (Video)
O Ses Türkiye'de Muhteşem Düello (Video)
Kim sevgilisi için soyundu (Video)
Kim sevgilisi için soyundu (Video)
Bu düello Hadise'yi ağlattı (Video)
Bu düello Hadise'yi ağlattı (Video)
O Ses Türkiye'de geceye damga vuran düello (Video)
O Ses Türkiye'de geceye damga vuran düello (Video)
O Ses Türkiye'de Corç Şeker performansı (Video)
O Ses Türkiye'de Corç Şeker performansı (Video)