Eurovision'da Rusya'yı engelli sanatçı temsil edecek

Rusya'nın bu yıl Ukrayna'da düzenlenecek Eurovision 2017 şarkı yarışmasındaki temsilcisi Yuliya Samoylova oldu. Samoylova, 'Flame Is Burning' şarkısıyla sahne alacak.

Bu yıl Kiev'de düzenlenecek Eurovision 2017 şarkı yarışmasında, Rusya'yı, çocukluğunda yaşadığı talihsizlik sonucu tekerlikle sandalyeye mahkum kalan Yuliya Samoylova temsil edecek.

​Pervıy Kanal (Birinci Kanal) tarafından yapılan açıklamada, Samoylova'nın 'Flame Is Burning' şarkısıyla sahne alacağı belirtildi. Şarkının bestesi ise daha önce Eurovision'a katılan Polina Gagarina ve Dina Garipovaya ile birlikte çalışan Leonid Gutkin'e ait.

​1989 doğumlu şarkıcı Samoylova birçok yarışmada ödül alırken, tekerlekli sandalye yardımıyla hayatını sürdürüyor. Yuliya Samoylova 2014 yılında Soçi Paralimpik Kış Oyunları'nın açılış törenine katılmış, güzel sesi ile herkesi büyülemişti.

Eurovision şarkı yarışmasının yarı finali 9-11 Mayıs'ta, finali ise 13 Mayıs'ta Kiev'de düzenlenecek.