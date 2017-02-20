Ev fiyatına satılık iPhone 4!

E-ticaret siteleri, ticaret hacmi kadar yayınladığı ilginç ilanlarla da gündeme geliyor. Dünyanın en popüler e-ticaret sitelerinden biri olan eBay'de geçtiğimiz gün yayınlanan bir ilan da bunun kanıtlarından biri…



Bir satıcı, ekranı ve arka camı çatlamış iPhone 4'ü rekor fiyattan satışa çıkardı. Tam 150 bin dolardan satışa çıkan iPhone 4'ün diğerlerinden olan en tek farkı, arkasında Steve Jobs 1955-2011 yazıyor olması. Ayrıca bildiğimiz Apple logosu yerine Steve Jobs'un ölümünden sonra tasarlanan logo bulunuyor.

lindsayquinn1414 isimli eBay kullanıcısı bu iPhone 4'ü “Özel olarak üretilen 56 adet iPhone 4'ten 1'i” olarak satıyor. Fakat bu ürünün aslında gerçek olmadığı ve sadece bir taklit olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle eBay üzerinden de ilanı kaldırıldı.



Bu tasarım esasında henüz öğrenci olan Jonathan Mak tarafından yapılmıştı ve karaborsaya düşmüştü. Goldengie şirketi tarafından 2011 yılında sadece 56 adet üretilen 24 ayar altı kaplı iPhone 4s'ler rekor fiyata satılıyordu.