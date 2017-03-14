Ev yerine baraja götürdü

Onur Ulağ

Başkent Lefkoşa’nın Gönyeli bölgesinde dün sabaha karşı yaşandığı iddia edilen tecavüz olayı, infial yarattı. iddialara göre, Lefkoşa’da bir barda barmenlik yapan 27 yaşındaki N.A isimli erkek, evine götürmek bahanesi ile arabasına aldığı 25 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı, Gönyeli’deki baraj bölgesine götürerek tecavüz etti.

Olay, 25 yaşındaki genç kızın önceki gün gece, N.A’nın çalıştığı bara müşteri olarak gitmesiyle başladı. Barda dün sabah saatlerine kadar oturan kız, mekanın kapanma saatlerine yakın barmen N.A, ile sohbet etti. Barmen N.A, 25 yaşındaki kızın evine gidecek bir aracı olmadığı öğrendi ve “İstersen seni evine bırakayım” teklifinde bulundu. 25 yaşındaki genç kız, N.A’nın kendisine yaptığı bu teklifi kabul etti ve mekandan çıkarak N.A’nın aracına bindi.

Barmen tutuklandı

Barmen N.A, 25 yaşındaki kızı evine götürmek yerine bir anda aracını Gönyeli barajı yakınlarına sürmeye başladı. N.A’nın ne yaptığını anlayamayan genç kız şüphelenmeye başladı. Aracına aldığı üniversite öğrencisinin sorularını yanıtsız bırakan N.A isimli sürücü Gönyeli barajına yaklaştı ve aracını durdurarak 25 yaşındaki kıza zorla tecavüz etti.

Mağdur kızın şikayeti üzerine 27 yaşındaki tecavüzcü barmen polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Konuyla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü, zanlının bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılmasının beklendiği öğrenildi.