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Evcilleştirdiği kurtlarıyla yaşıyor

Evcilleştirdiği kurtlarıyla yaşıyor

Makedonya'nın Lesok köyünde yaşayan Fadil İsmaili, evcilleştirip evinin bahçesinde beslediği üç kurt ile kısa sürede sosyal medyada meşhur oldu.

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Sosyal medyada paylaşılan videolarda Luna ile Lupo adlı iki yavru kurdun babaları Alek ile insanlara sevgi dolu davrandıkları görülüyor.

'KURTLARLA İLİŞKİMİZ SAMİMİ'

Kurtların ailesiyle ilişkisinin yabancılarla olandan daha da sıcak olduğunu ifade eden İsmaili, "Kurtların doğasından korkulmamalı, kurtlarım yeni konuklardan her zaman mutlu oluyor" dedi.

İsmaili, kurtların iki yıldır evinin bahçesinde yaşadığını belirtti.

DAHA ÖNCE DE KURT EVCİLLEŞTİRMİŞ

İsviçre'de çalışırken kurtları evcilleştirmeye karar verdiğini söyleyen İsmaili, hayvanları eski Çekoslovakya'dan Makedonya'ya getirebilmek için özel eğitimden geçtiğini aktardı.

Kurtların şimdiye kadar kimseye zarar vermediğini, ailesinin tam güvenini kazandıklarını ifade eden İsmaili, daha önce evcilleştirdiği iki kurdu başka ailelere sahiplendirdiğini de sözlerine ekledi.

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