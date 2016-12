Evde yılbaşı da cep yakıyor

Nadire Bahadi

Yeni yıl yaklaşırken kutlamalar için planlar ve hazırlıklar süratle devam ediyor. Kimi yeni yıla ailesi ve sevdikleri ile birlikte programları ve fiyatları Aralık ayının gelmesi ile belirlenen restoran, kafe ve otellerde girmeyi planlıyor. Kimi ise yeni yıl akşamı fiyatların yükseldiğinden ve mekanların kapasitesinden fazla müşteri kabul ettiğinden şikayet ederek yeni yılı evinde geçirmeyi tercih ediyor. Havadis yılbaşını evinde kutlayacaklar olanlar için market ve kasap fiyatlarını araştırdı. Yeni yıl gecesi sofrasını donatacak 4 kişilik bir aile için sofra maliyeti ortalama 550 TL. İhtiyaç ve tercihe göre yapılacak alışverişte bu fiyat azaldığı gibi aynı zamanda da artabiliyor.

İlk tercih mangal

Yeni yıla evinde girecek olanların kutlamalar için hazırlayacağı sofranın başında kebap yer alıyor. Akşam saatleri itibari ile mangalların yanacağı ve gece boyunca ateşin hiç sönmeyeceği planları yapılırken et fiyatları bu planın gecenin ortasından sonra etin yerini tavuğa bırakacağını işaret ediyor. Yapılan araştırmaya göre, 31 Aralık akşamı mangal yakacak olan 4 kişilik bir ailenin ihtiyacı olan 1’er buçuk kiloluk kuzu şişlik ve pirzolanın fiyatı ortalama 120 TL civarında. Et fiyatının yüksek olması nedeni ile gramaja az gelen et miktarının doyurucu olmadığını düşünenler yanacak mangal için sofrasına bir de, ortalama fiyatı 23 TL olan tavuğu ekliyor. “Sofra da çeşit olsun gece uzun” diyenler için ise listeye kilosu 35 TL olan şeftali ve pastırma, “terp de çok yağ var bizim kız yemez ona da köfte yapalım” diyenler için ise kilosu ortalama 35 TL olan kıyma da ekleniyor. Mangalı yakabilmek için ihtiyaç olan 1 paket kömürün fiyatı 18 TL iken kömürü tutuşturmak için ise 8 TL’de yakacağa ayrılması gerekiyor. Evindeki kebap teli eskidiği için yenisini almak isteyenlerin ızgara teline ortalama 23 TL vermesi gerekirken, ortalama fiyatı 10 TL olan kebap şişleri de bu maliyete ekstra oluyor.

Kebap içkisiz, mezesiz olmaz

Yılbaşı akşamı evin reisi mangalı ateşlemek için uğraş verirken, anneler ise kebabın yanına hazırlayacakları ile sofrayı zenginleştirecek. Yapılan araştırmaya göre, kebabın vazgeçilmezi soğan ve maydanoz salatası için soğanın ortalama market fiyatı 3 TL iken, 1 bağ maydanozun fiyatı ise 1 TL. Yapılacak salata için isteğe göre eklenecek yeşillik fiyatları ortalama 8 TL civarındayken, 1 kilo domates yeni yıl maliyetine 4 TL 75 kuruş, salatalık ise 5 TL 75 kuruş daha ekliyor. Kebap pilavsız olmaz diyenler için ortalama pirinç fiyatı 6 TL 50 kuruşken, 2 TL’de pilava şehriye eklemek için gerekiyor. Sıcak sıcak kavrulmuş patates için de evde yeterli patates yok ise taze patatesin kilosu 2 TL, kızartma yağına ihtiyaç duyulması halinde bu maliyete ortalama 30 TL daha ekleniyor. Sofraya eklenecek yoğurt için ortalama 5 TL gerekirken, 2 buçuk litrelik kola için de 5 TL, kebabın yanında 1-2 duble alkol içinse 100 TL daha sofra maliyetine eklemek gerekiyor. Yemek sonrasında sohbet eşliğinde çerez yenilmek istenirse ortalama 20 TL vermek gerekirken, tercihe göre bu fiyat 40 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Hindi için 120 TL’yi gözden çıkarın

Yılbaşı yemeği için değişiklik yapmak isteyenlerin tercihi ise yeni yılın geleneksel yemeği hindi oluyor. Yılbaşı geleneğine göre hazırlanan hindi, iç pilav ile birlikte servis ediliyor. Yeni yıl için pek çok kişinin tercih ettiği hindinin maliyeti 120 TL. İç pilav için gerekli olan pirin, zeytinyağı, çam fıstığı, kuş üzümü, ciğer ve baharatlarla birlikte bu fiyat 150 TL’yi buluyor. Kırmızı et ve hindi yerine yeni yıl sofranızda sadece tavuğun yer almasını istiyorsanız kilosu 10.55 olan tavuğun maliyeti 20 ile 25 TL arasında değişiyor.