Evdeki güvenlik kameralarına yakalandı

Gamze Pir Baykur

Tuzla’da Hasan Hüseyin Elsan’a ait eve 11 gün arayla giren ve evden cep telefonu, para ve sigara filtresi sirkat eden zanlı Hasan Gürz, evde bulunan güvenlik kameralarına yakalandı. 26 Şubat tarihinde Mağusa’da tespit edilerek tutuklanan zanlı Hasan Gürz dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Geceleyin ev açma” ve “Sirkat” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Gürz aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

PENCEREDEN GİRDİ

Meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, zanlı Hasan Gürz’ün, 14 Şubat tarihinde Tuzla’da Hasan Hüseyin Elsan’a ait evin kapalı ancak kilitli olmayan penceresini açarak içeriye girip yatak odasından 1 adet cep telefonunu sirkat ettikten sonra ayni yerden çıkış yaptığını belirterek, yine zanlının 25 Şubat tarihinde yine ayni eve ayni yerden girerek yatak odasından 118 TL para ile 1 paket sigara filtresini sirkat edip ayni yerden çıkış yaptığını açıkladı. 26 Şubat tarihinde konu evdeki kamera kayıt cihazından yapılan incelemede zanlı Gürz’ün 25 Şubat tarihinde eve girdiğini tespit ettiklerini belirten Yücetürk, zanlı Gürz’ün evinde yapılan aramada 14 Şubat tarihinde sirkat edilen cep telefonu ile 25 Şubat tarihinde sirkat edilen 1 paket sigara filtresini ve 108 TL bularak emare aldıklarını ve zanlıyı tutukladıklarını açıkladı. Yücetürk, zanlı Gürz’ün bir gönüllü ifade vererek iki ayrı tarihte de konu eve girdiğini ve cep telefonu, para ve sigara filtrelerini sirkat ettiğini itiraf ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Yücetürk, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Hasan Gürz’ün tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.