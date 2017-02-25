'Evet' kampanyası tanıtım toplantısı

AK Parti, 16 Nisan'daki halk oylamasına 50 gün kala kampanyasını tanıtıyor. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Spor Salonu'nda partililere hitap ediyor. Salonda parti bayraklarına yer verilmedi. Bunun yerine tüm partililere Türk bayrağı verildi.

Sabahın erken saatlerinde salonu dolduran çok sayıda partili, AK Parti'nin halk oylamasındaki ilk seçim şarkısı "Tabii ki evet"i söyleyerek Başbakan Binali Yıldırım'ı bekledi.

Başbakan Yıldırım'ın seçim bölgesi İzmir il teşkilatınca hazırlanan, "Mesele memleket olunca teferruat olur siyaset, İzmir'in kararı net evet" ve "İzmir'in sevdasını bilmek gerek, söz konusu vatansa tabii ki evet" pankartları da dikkati çekti.

Salonda ayrıca AK Parti Gençlik Kollarınca hazırlanan "Türkiye'nin meselesi, gençlerin meselesidir", "Yıkılmadık, yıkılmayacağız, aksine biz daha yeni başlıyoruz" yazılı pankartlar yer aldı.

Bazı partililer, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ile 15 Temmuz'da darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynayan şehit Astsubay Ömer Halisdemir, terör örgütü PKK'nın İzmir adliyesine yönelik saldırısında kahramanlık göstererek şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in posterlerini açtı.

Salonda, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen, kuruluşundan bu yana AK Partinin kampanya süreçlerini yöneten reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un posterleri de yer aldı.

AK Parti'den "evet" gazetesi

Parti Gençlik Kolları tarafından bugüne özel 5 milyon adet 24 sayfadan oluşan "evet" isimli gazete bastırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu gazetenin sürmanşetinde "18 maddelik reform, daha güçlü Türkiye, daha fazla demokrasi" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anlatıldığı gazetede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın sisteme ilişkin değerlendirmeleri, geçmiş dönemdeki koalisyon hükümetleri, ihtilaller ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Gazetenin "Bu sistemin değişmesi şarttı" başlıklı sayfasında ise Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu ile Alpaslan Türkeş'in, başkanlık sistemine ilişkin görüşlerine yer verildi. Gazete partililere ve gazetecilere dağıtıldı.

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın salona girişte partilileri selamlamaları için turkuaz renkli bir platform kuruldu.

Salona kırmızı-beyaz, turuncu-beyaz ve turkuaz-beyaz renklerde "Evet" yazıları asıldı. AK Parti Gençlik Kollarına üye gençlerin grafiti ile yazdıkları "Evet"ler de salonda yer aldı.

İnternet ağının adı "evet"

Salonunda "evet" ağırlıklı bir süsleme yapıldı. Orta bölümü parti yöneticileri, milletvekilleri ve davetlilere ayrılan salonun içi ve dışı "evet" yazıları ve Türk bayrakları ile süslendi. Salonun içine ve dışına, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın resimleri asıldı.

Katılımcılar için internet hizmetinin de verildiği salonda, kablosuz internet ağının adı "evet", parolası ise "kararımız evet" oldu.

Kaynak: AA