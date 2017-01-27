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'Evet' kampanyasına Sedat Peker'den destek

'Evet' kampanyasına Sedat Peker'den destek

Sedat Peker, anayasa referandumu için sosyal medyada başlatılan videolu 'evet' kampanyasına katıldı.

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Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in başlattığı video ile ‘evet' çağrısına katılan bir başka isim Sedat Peker oldu.

Twitter hesabından bir video yayınlayan Peker,  sosyal medyada AK Parti'ye yakın hesapların lideri olarak gösterilen 'sağlam irade' rumuzlu Taha Ün'e, "Taha, aslan kardeşim mesajını aldım" ifadelerini kullanarak referandumda 'evet' diyeceğini açıkladı.

'REFERANDUM YAPTIRMAMAK İÇİN SOKAKLARA ÇIKAN OLURSA…'

Referandumu yaptırmamak için sokağa çıkacak olanlar olursa, karşılarında kendilerini bulacağını söyleyen Peker, "Nasıl ki sokaklarda olduysak, referandumu yaptırmamak amacıyla sokaklara çıkanları sokaklarda bekliyor olacağımızı söylemek isterim. Sırf bunun için bile evet derim. Kardeşlerim, dostlarım ben varım, sizler de var mısınız?" ifadelerini kullandı.

'OLUK OLUK KANLARINIZI AKITACAĞIZ' DEMİŞTİ

Peker daha önce ‘Bu suça ortak olmayacağız' bildirisinde imzası bulunan akademisyenlere "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız" demişti. Peker hakkında, 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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