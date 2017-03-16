Evindeki ağacı kestiler

Gönyeli Yenikent bölgesinde oturan Hüseyin Özsoy isimli bir vatandaş akşam işten evine döndüğünde evinin bahçesindeki hurma ağacının orta yerden kesildiğini gördü. Evinin bahçesine izinsiz ve habersiz girilerek yapılan ağaç kesme işlemi ile ilgili olarak belediyeye danışan vatandaş, belediyenin o bölgede böyle bir kesim yapmadığını öğrendi.

Komşuların bölgede elektrik kurumunun ekiplerini gördüklerini ancak kesim işlemini kimin yaptığını kanıtlayacak bir görüntünün olmadığını belirten Hüseyin Özsoy konuyu kendisine ait sosyal medya hesabından üzüntü ile paylaştı.

Vatandaş, “Bunu yapan kurum hiç mi vicdanınız yok.. Hangi hakla evimin bahçesinde izinsiz girip yıllardır büyüttüğüm ağacımı katlettiniz? Bu budamak değil katletmektir.. Yazıklar olsun” yorumu yaparak fotoğrafları ile paylaştığı ağacından kesilen dalın da evin kapısına atılmasına kızarken, paylaşımının altında çok sayıda da tepki yorumları yapıldı.

Elektrik tellerinin altına ekildi

Yapılan yorumların birinde Elektrik Kurumunun basın sözcüsü Tuluy Kalyoncu’nun sosyal medyada yer alan yorumu ise dikkat çekti. Kalyoncu yaptığı yorumda, “Sen git elektrik hatlarının tam da altına hurma dik, sonra da kestiler diye yaygarayı bas. Herhangi bir ağaç da değil tellerden uzak tutacak şekilde budama yapılsın” diyerek Hüseyin Özsoy’un yorumuna ilginç bir şekilde tepki koydu.

Hüseyin Özsoy paylaşımının altına yaptığı açıklamasında evinin bahçesindeki ağacın kesilmesi veya budanması gerekiyorsa kendisine önceden bir bildirim yapılması gerektiğini savunurken, ne bildirim yapıldığını ne de evinin bahçesine girilirken izin alındığını belirterek duruma isyan etti ve her kim yaptıysa “yazıklar olsun” dedi.