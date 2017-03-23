Evinden 42 bin TL'lik sigara çıktı

Gamze Pir Baykur

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Dörtyol Polis Karakolu ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda Halit Tepe’nin Çayönü'ndeki evinde toplam 6 bin 740 paket gümrüğü ödenmemiş kaçak sigara ele geçirildi. Mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Halit Tepe ise dün Mağusa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Tepe tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Sigaraların değeri 42 bin TL

Meselenin tahkikat memuru Baki Bakioğlu, 21 Mart tarihinde zanlı Halit Tepe’nin Çayönü'ndeki evinde polis ekibince yapılan aramada yatak odasında 42 bin TL değerinde gümrüğü ödenmemiş toplam 6 bin 740 paket sigara bulunduğunu açıkladı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten Bakioğlu, zanlının konu sigaraları 2-3 ay önce Mağusa Limanında Arap gemisinde çalışan bir kişiden aldığını beyan ettiğini söyledi. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Bakioğlu, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Serbest kaldı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Halit Tepe’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 50'şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.