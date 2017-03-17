"Evine dön"

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da ikamet eden ve 25 yaşındaki oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden Mustafa Tansel Ayter isimli baba yetkililerden yardım bekliyor.Oğlu Yusuf Ayter’in uyuşturucu suçundan bir yıl hapis yattığını ve bir ay önce cezaevinden tahliye olduğunu belirten Ayter “Tedavi olması için bir süre hastanede yattıktan sonra taburcu ettiler. İki hafta önce de evini terk etti”dedi.

Uyuşturucu batağına düştükten sonra eşinden ayrılan Yusuf Arter’in 5 yaşında bir de çocuğunun olduğunu anlatan dertli baba “hem çocuğuna, hem de bize acımasını ve evine dönmesini bekliyoruz” diyerek, içinin yandığını söyledi.

“Hepimiz seni çok seviyoruz…”

Oğlundan 2 haftadan beri haber alamadığını, telefonlara da cevap vermediğini anlatan Mustafa Tansel Ayter, bu konuda polisten de yardım istediğini, ancak geri dönüş alamadığını ifade etti.

Diyalog gazetesi aracılığıyla oğlu Yusuf’a seslenen dertli baba şöyle dedi:

“Oğlum senin için üzülüyoruz ve telaşlanıyoruz. Hepimiz seni çok seviyoruz. Bizleri daha fazla üzmeden evine dönmeni bekliyoruz.”

Devlet yetkililerinin uyuşturucuya karşı önlem almasını ve bu kötü alışkanlıktan kurtulmalarına yardımcı olunmasını isteyen Ayter, çok sayıda ailenin bu yüzden büyük acılar çektiğini kaydetti.